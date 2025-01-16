華航悼念謝世謙 帶領華航創65年來最佳表現

中華航空（2610）謝世謙董事長於16日上午辭世。謝世謙在華航服務46年，任內帶領團隊及員工挺過疫情衝擊，疫後營運逆勢高飛，2024年營收迎來公司成立65年來最佳表現。

謝世謙1979年進入華航，自基層財務員做起，歷任會計處、客運處、台北分公司營業經理、高雄分公司總經理、台灣地區處長兼台北分公司總經理及行銷副總經理等職，曾派駐印尼分公司、澳洲分公司總經理及先啟資訊與華儲公司等關係企業。謝世謙於2016年擔任華航總經理兼任華信航空董事長，2019年就任華航董事長，資歷完備具豐富管理經驗，執行力為各界肯定。

謝世謙投入航空產業數十餘年，熟稔國際航空市場，累積相當的航運專業知識及經歷，對於市場預估及掌握票價供需，更有一套精準的看法與策略；擔任華航董事長期間積極優化產品，鞏固競爭優勢，策定更精緻的航網規畫，屢創客貨運營業佳績。謝世謙視員工為公司最重要的資產，任內完成與華航企業工會二次團體協約簽署，勞資齊心，帶領全體員工繳出漂亮的成績單。

謝世謙的離去，對於華航乃至整個航空產業而言都是一個巨大的損失；他的貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中。全體員工對此深表哀悼，並向他的家人表示最深切的慰問。華航將繼續秉承謝董事長的遺志，為公司永續發展持續努力。

針對中華航空公司董事長謝世謙在114年1月16日上午於家中逝世，航空界痛失英才，交通部長陳世凱深表哀悼；中華航空公司董事長職務預計將由該公司總經理高星潢代理。

交通部感謝謝世謙董事長自108年4月起擔任該公司董事長迄今，順利許多重要任務與公司營運目標，使中華航空業績屢創新高，成為全球最安全航空公司之一。

謝董事長過去帶領團隊及員工全力以赴，挺過疫情衝擊，克服種種挑戰，疫情期間業績不降反升，多次協助國人疏運，曾獲交通部112年民航防疫卓越獎，肯定國籍民航業者疫情期間的卓越貢獻；疫後營運逆勢高飛，113年營業額約2,038億餘元，其盈餘及EPS皆創歷史新高。

謝世謙董事長與中華航空企業工會簽訂第七次團體協約，調整勞動條件，並調高三節獎金、伙食津貼等，優化員工福利，打造幸福職場環境，穩居人力銀行票選前十大夢幻企業，連2年摘下「幸福企業金獎」肯定，並蟬連兩屆「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，使華航持續邁向「創新、突破、即戰力」的新氣象。

111年道瓊永續指數評選結果，華航勇獲全球第一，謝世謙董事長為台灣運輸業者首度奪冠，也是唯一且連續八年入選新興市場成分股的航空公司，創下台灣運輸業嶄新里程碑，並獲選美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》（環旅世界）「北亞最佳航空」大獎。

謝世謙董事長自基層崗位起步，深耕中華航空超過46年，對公司及航空業的發展貢獻卓著。陳世凱部長再次向謝董事長致上最深的感謝，感念其畢生的奉獻，並期許中華航空全體員工延續謝董事長的服務精神，持續努力，共同為華航開創嶄新的未來。