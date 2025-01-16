遠東SOGO今年業績挑戰528億元 Garden City全區第4季開幕

遠東SOGO董事長黃晴雯16日表示，即便全球零售業景氣挑戰的2024年，遠東SOGO仍表現穩健，全年業績525億元，而2025年雖充滿重大關卡，但對未來充滿信心，今年業績目標要挑戰成長近1%達到528億元。其中，Garden City的A、B兩區將陸續開幕為最大亮點，待全區完整營運後的第一年、也就是2026年，預估將帶來百億營收的貢獻。

黃晴雯16日出席歲末&福袋記者會，她表示，全球景氣不穩定、物價飛漲，消費者可支配所得被壓縮，精品成長速度放緩，但仍有信心克服挑戰。以去年來看，作為SOGO門面擔當的復興館，在2024年完成大規模精品改裝的情況下，仍順利達成預算目標，展現營運韌性。忠孝店也經歷八年來最大改裝，但業績表現穩健，今年將繼續改造地下一樓。天母店去年業績創下新高，也續蟬聯台北市北區百貨霸主。

在數位方面，SOGO的APP會員目前已達160萬人，並設定目標在2025年達到至少190萬人，甚至邁向200萬人。此外，中信SOGO聯名卡持卡人數持續增長，歲末檔期推出的回饋，可望持續吸引消費者參與。今年春節檔期（1月9日至2月2日），遠東SOGO設定業績目標42億元，有信心可以達成。

遠東SOGO今年最大的亮點是遠東Garden City的開幕。黃晴雯表示，這是台北市中心最後一塊寶地，也是SOGO轉型的關鍵一步。Garden City的A棟將於第2季開幕，B棟則預計第4季亮相，屆時將全面展現沉浸式體驗購物的新形態。

對於去年開幕的C、D區，黃晴雯透露，業績表現超乎預期，超過目標一成，且80%的消費者為新客，40歲以下族群占比36%，為SOGO品牌注入新的活力。

遠東SOGO去年整體營業額達525億元，2025年的挑戰目標為528億元，而到2026年，隨著Garden City的ABCD區完整年度營運，預計將貢獻百億元營收。

黃晴雯強調，儘管受到國際經濟與消費環境的不確定因素影響，但台灣的經濟成長預期超過3%，比日韓表現更為亮眼。逆境中衝出好成績，是台灣的特色，也是SOGO的精神。她強調，SOGO在投資上一向謹慎，但一旦出手，就要讓市場驚艷，期待Garden City的開幕成為零售業的新里程碑。