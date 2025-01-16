華航董座謝世謙猝逝 機師工會深感惋惜

機師工會表示，16日上午得知中華航空公司（2610）董事長謝世謙不幸猝逝消息，桃園市機師職業工會在震驚與意外之餘，對此深感惋惜與不捨，並於第一時間對外公開表達來自工會與華航機師會員最深的哀悼之意。

機師工會表示：謝董事長在2019年華航公司與華航機師此前不斷惡化的勞資關係與勞資爭議過程中，以總經理身分，接手參與主導協商，最終與機師工會達成歷史性協議，順利結束爭議行為並簽下團體協約。不但一改華航公司過往高度敵視工會與工會會員的強硬作風，更在日後接任董事長的五年多期間，逐步修復過往勞資間的緊張關係，並試圖建立勞資之間難得的互信基礎，亦持續與工會及基層保持良好的溝通管道。

也因此，機師工會對於謝董事長的辭世感到無限惋惜與不捨！工會也更期待謝董事長這五年多來在華航所建立的管理風格與典範，日後得以在中華航空公司持續長存。