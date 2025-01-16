今年景氣更穩定 遠東SOGO：全年業績挑戰528億元

去年全球零售業都相當辛苦，但遠東SOGO去年業績525億元，董事長黃晴雯表示，今年有很多重大關卡等待克服，但經濟預測機構都認為台灣明年經濟成長3%以上，世界不確定性也會慢慢回穩，對於消費也會更理性看待，今年業績目標要挑戰成長近1%達到528億元。

黃晴雯表示，去年全球景氣不穩定、能源緊縮，物價飛漲也壓縮消費者可支配所得，精品成長速度也放緩，但SOGO復興館歷經大規模改裝，仍達成設定的目標，復興館、忠孝館都繳出漂亮成績單，天母店去年業績更達到51億元，創下歷史新高，也繼續蟬聯台北市北區百貨霸主，

黃晴雯表示，去年已經有餐飲、地下街陸續營運的大巨蛋商場Garden City，營運至今約半年時間，業績比預期還高出1成，且帶進不少新客人，成為更年輕、時尚、沉浸式體驗的SOGO。她也說，今年影城棟在第2季可開幕，主體商場也會在第4季營運，也是未來營運更上一層樓的動力來源。

黃晴雯強調，零售業沒有悲觀的權利，更要樂觀的去看待，疫情後的生活、工作調整會更為穩定，消費者就會知道如何安排消費規劃，對零售業也有審慎樂觀的期待，此次農曆春節檔期也訂下42億元業績的高目標，且有信心能夠達成。

由於租約即將在今年底到期，屹立東區30年的敦化館即將在今年底告別東區，黃晴雯表示，館內品牌已經合作多年，因此重要品牌都會移到包括Garden City、復興館等SOGO的其他商場，而敦化館熄燈日應會在12月下旬。