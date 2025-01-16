謝世謙猝逝 疫情帶領華航走過最艱困時期 華航人公認的「揪感心」董事長

華航（2610）人16日痛失領軍去年寫下史上最好營運成績，及發出最棒年終獎金的董事長謝世謙。華航人對於董事長的辭世感到痛心跟不捨，謝世謙早就是員工公認「揪感心」的董事長。

謝世謙1979年進入華航，服務長達46年，2019年4月爆發機師罷工，時任華航董事長何煖軒因此下台，由時任總經理謝世謙升任華航董事長，至今接任董事長6年。

謝世謙心中只有華航，他常掛在嘴邊的是華航人是華航最重要的資產。15日才代表與中華航空企業工會簽訂第7次團體協約，調整部分勞動條件與優化福利，如調高三節獎金、伙食津貼等，推動華航勞資關係穩定、和諧能共同創美好的未來。華航內部今天聽到這個消息，員工都震驚講不出話，很難想像今天跟董事長已天人永隔。

謝領軍華航走過疫情海嘯衝擊

2021年因為新冠疫情，全球航空業「慘到極點」，華航當時還逆勢成為全球航空業少數獲利的業者，謝居功厥偉。當時謝世謙說，「現實是殘酷的，過了今天，明天還是要面對，不斷去思考華航有何種優勢，加碼去善加規劃、運用，把優勢發揮到產生最大的邊際效應；對華航長期營運對的事，做就對了。」

謝世謙領軍華航走過疫情海嘯衝擊，全球航空業都在裁員、減薪時，他力拚保住所有員工飯碗，逆境中華航繳出全球獲利最好成績單；他心思細膩照顧員工，為了華航的永續經營勇敢的提折舊，讓華航在解封後獲利能不斷衝高，今年寫下史上最好成績單，員工也拿下最好的年獎金。

疫情期間謝世謙告訴所有華航人，寒冬要來了，要全面警戒 「公司營運最怕沒有現金流」，疫情爆發後，客運幾乎歸零，他全力保住所有華航人的飯碗，疫情天災不可逆，不能讓員工也失去依靠，當時透過政府紓困貸款，得以緊急應變，帶領同仁全力投入貨運市場，加上嚴格管控財務狀況，得以順利撐起公司，支撐到航空貨運大好。

一夕之間客運全部沒有了，飛機只能停在地上等客人，謝世謙全力調度貨機，甚至讓沒有客人的客機，也去載貨。如此，客機載貨的現金流入，可以涵蓋每天的變動成本，這樣，華航就能保命，氣可以拉長，而不是靠貸款撐下去。疫情之下，活下去是第一要務，華航不只是活下去，還繳出讓全球航空業都驚豔的好成績。

謝世謙身為華航董座，細數疫情下的變動，可見他一直都在第一線，與同仁同在，也提醒所有的同仁，不是每次大問題來時，都會有「小幸運」。提醒華航「各部門」對於工作要像健檢一樣，把紅字（不健康的）部分抓出來，進行全面改善，全面強化各部門的SOP流程，要員工把平常要的小事都牢記內化在心中，讓工作流程更順暢。

華航各部門不斷的進行健檢，在解封後競爭力更強大，全力迎接疫後起飛的航空市場，2024年獲利更寫下史上最好的成績單。