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海保署招募5名海洋保育巡查員 起薪3萬7800元

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海洋委員會海洋保育署為因應保育業務持續擴展，現正招募5名海洋保育巡查員。圖／海保署提供
海洋委員會海洋保育署為因應保育業務持續擴展，現正招募5名海洋保育巡查員。圖／海保署提供

海洋委員會海洋保育署為因應保育業務持續擴展，現正招募5名海洋保育巡查員，工作地點分別位於雲嘉、台東（含蘭嶼）及澎湖等地的海洋保育站，將深入第一線，執行海洋保育類野生動物擱淺救援、海洋環境與污染應變、海洋保護區巡查及相關教育推廣等重要工作，即日起至2月6日止受理郵寄報名，以郵戳為憑，起薪3萬7800元。

海保署2010年首次舉辦巡查員甄試招考40人，實際到考人數162人，錄取後經受訓實際工作者有40人。海保署目前在全台有16個海洋巡查站，海洋保育巡查員名額共計54人，巡查員流動率最高前三名的保育站是基隆站、雲嘉站及台東站，離職原因包括生涯規劃、轉換職場或試用不及格，第一屆錄取者至今仍有24人留任。

本次招募將是海保署第7次甄試招考海洋保育巡查員，訂於2月26日於高雄舉行，分為筆試與口試。錄取人員將於4月初報到，並在接受為期一週的職前訓練後，正式投入保育工作。

海保署說，根據規定，巡查員依職等起薪，一般地區的六等巡查員薪酬介於新臺幣3萬7800元至5萬0760元之間；而七等巡查員薪酬則是介於新台幣4萬4280元至5萬7240元之間，各等巡查員均享有年終工作獎金、勞健保、退休金提撥等福利。

服務於離島地區的巡查員，另有額外的離島服務加給，充分肯定其貢獻。另外要注意的是，巡查員需要具備機車或汽車駕照，並能勝任體能需求和電腦文書處理等基本能力。海保署歡迎懷有海洋保育熱忱的朋友共同加入，一起為維護海洋環境及資源努力。

海保署本次招募5名海洋保育巡查員，工作地點分別位於雲嘉、台東（含蘭嶼）及澎湖等地的海洋保育站。圖／海保署提供
海保署本次招募5名海洋保育巡查員，工作地點分別位於雲嘉、台東（含蘭嶼）及澎湖等地的海洋保育站。圖／海保署提供
海洋保育巡查員須執行海洋環境與污染應變等重要工作。圖／海保署提供
海洋保育巡查員須執行海洋環境與污染應變等重要工作。圖／海保署提供
海洋保育巡查員的工作深入第一線，執行海洋保育類野生動物擱淺救援。圖／海保署提供
海洋保育巡查員的工作深入第一線，執行海洋保育類野生動物擱淺救援。圖／海保署提供

保育類野生動物 台東

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