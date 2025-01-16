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華航董事長謝世謙今晨猝逝 華航將開臨時董事會發重訊
現年73歲的華航董事長謝世謙今晨在家中驚傳心肌梗塞猝逝。據了解，華航預計馬上召開臨時董事會並發布重訊，相關代理人事預計下午有結果。
謝世謙昨才與華航企業工會簽訂團體協約並進行合影，不料，今就傳出不幸消息。對此，華航尚未對外說明。
謝世謙1979年進入華航，服務長達46年，2019年4月爆發機師罷工，時任華航董事長何煖軒因此下台，由時任總經理謝世謙升任華航董事長，至今接任董事長6年。
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