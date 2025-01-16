快訊

謝世謙猝逝…疫情帶領華航走過最艱困時期 華航人公認的「揪感心」董事長

《黃仁勳傳》揭秘！曝台積電輝達合作緣起 憶首次接張忠謀電話：叫員工安靜

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

華航永續示範航班大放異彩 樹立亞洲航空新標竿

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航推出全新機上服務用品，其中機上旅行包從包款至內容物均以環保材質構思，融合永續理念。華航提供
華航推出全新機上服務用品，其中機上旅行包從包款至內容物均以環保材質構思，融合永續理念。華航提供

華航（2610）連續三年響應天合聯盟 SkyTeam 航空飛行挑戰 ( The Aviation Challenge, TAC )，首創客運航班單次性價值鏈合作，領先台灣航空業，傑出表現深獲天合聯盟肯定，勇奪「最佳前瞻策略獎」（Future Proofing Strategies），並入圍「TAC解決方案最佳應用獎」（Maximized Adoption of TAC Solutions）、「最佳團隊合作獎」（Best Team Collaborations）及「氣候變遷管理卓越獎」（Best Climate Literacy）等四項大獎殊榮。

天合聯盟 SkyTeam 航空飛行挑戰已邁入第三年，並進一步擴大邀集非聯盟成員參加，全球 24 家航空公司 33 個航班共同角逐，創規模之最；本月 15 日在沙烏地阿拉伯吉達舉行第三屆頒獎典禮，聚焦於「付諸實踐」、「一同協作」、「嵌入商業模式」等三大範疇，透過盟航間知識交流分享的方式，推動永續友誼競賽。

華航永續示範航班於2024 年 9 月 4 日以 A350-900 新世代節油航機執飛 CI100/CI101 台北往返東京成田，攜手企業客戶及航油供應商共創低碳飛行，除了返台航班添加 20% 永續航空燃油，也為 CI100/CI101 全班機客、貨運進行碳中和，達成淨零碳飛行。華航共入圍四大獎項「TAC 解決方案最佳應用獎」、「最佳團隊合作獎」、「氣候變遷管理卓越獎」及「最佳前瞻策略獎」，成為入圍最多獎項的亞洲航空公司，並脫穎而出獲得「最佳前瞻策略獎」，優異表現再度彰顯華航在永續發展領域的領導地位。

本屆航空飛行挑戰獲獎關鍵在於華航致力落實 2050 年淨零碳排放目標，與全球應對氣候變遷保持一致，並透過五大核心策略，包含提升燃油效率、升級 TCFD 運作和緊急應變系統、推廣永續航空燃油（SAF）應用、參與國際航空燃油標準、引進新技術等等，穩健實現目標。華航將持續加強與國際組織合作，透過收集到的數據訊息，助益聯合國等國際氣候變遷研究，也強化在航線營運的氣候適應力。

華航推動永續發展成果備受國際肯定，屢獲國內外高度肯定，成為台灣首家獲中華信評信用評等「twA-」的航空公司，通過科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）審查，為台灣運輸服務業的先驅。此外，華航榮獲首屆 ESG交通運輸永續金獎；九度入選富時永續指數系列成分股（FTSE4Good Index Series）；連續 11 年獲得「台灣企業永續獎」，其中永續報告類連三年榮膺「服務業-年度最佳報告」最高殊榮，也名列 S&P Global 永續年鑑評比全球航空業前5%。華航持續以實際行動結合營運策略與永續理念，齊心力行企業永續，許諾地球一個美好未來。

華航勇奪航空飛行挑戰「最佳前瞻策略獎」，由天合聯盟營銷暨永續副總 Evgenia Starkova (右二) 、航空飛行挑戰專案經理Robin Spierings (右一) 共同頒獎。華航提供
華航勇奪航空飛行挑戰「最佳前瞻策略獎」，由天合聯盟營銷暨永續副總 Evgenia Starkova (右二) 、航空飛行挑戰專案經理Robin Spierings (右一) 共同頒獎。華航提供

氣候變遷 華航

延伸閱讀

落實減碳責任 華航永續示範航班獲四大獎

影／華航與企業工會第7次簽署團協 共同優化多項福利

華航與企業工會簽署團體協約 勞資穩定和諧再創共好

是時候拚手速了！華航「2025寒假機師體驗營」這日開放報名　航空迷必朝聖「超真實模擬機」一圓機師夢

相關新聞

謝世謙猝逝 疫情帶領華航走過最艱困時期 華航人公認的「揪感心」董事長

華航（2610）人16日痛失領軍華航2024年才剛寫下史上最好成績單及發出最棒年終獎金的董事長謝世謙，華航人對於董事長的...

今年景氣更穩定 遠東SOGO：全年業績挑戰528億元

去年全球零售業都相當辛苦，但遠東SOGO去年業績525億元，董事長黃晴雯表示，今年有很多重大關卡等待克服，但經濟預測機構...

海保署招募5名海洋保育巡查員 起薪3萬7800元

海洋委員會海洋保育署為因應保育業務持續擴展，現正招募5名海洋保育巡查員，工作地點分別位於雲嘉、台東（含蘭嶼）及澎湖等地的...

華航永續示範航班大放異彩 樹立亞洲航空新標竿

華航（2610）連續三年響應天合聯盟 SkyTeam 航空飛行挑戰 ( The Aviation Challenge, ...

貴爆！新北預售平均總價破2千萬、兩區超車板橋

永慶房產集團統計新北市2024年前11月各行政區預售屋的交易價量，發現全市預售屋平均總價已突破2千萬元，達2154萬元，...

彰化市透天漲幅狂勝電梯大廈 晚買5年多付335萬

近年建商大舉進軍彰化市，區域內的電梯大樓越蓋越多，但還是有不少民眾更鍾情透天厝。依據內政部不動產資訊平台資料顯示，近5年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。