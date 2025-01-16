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貴爆！新北預售平均總價破2千萬、兩區超車板橋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房仲統計新北市2024年1-11月各行政區預售屋的交易價量，中和區平均總價為3015萬元，為新北最貴的一區。房市示意圖／永慶房產集團提供
房仲統計新北市2024年1-11月各行政區預售屋的交易價量，中和區平均總價為3015萬元，為新北最貴的一區。房市示意圖／永慶房產集團提供

永慶房產集團統計新北市2024年前11月各行政區預售屋的交易價量，發現全市預售屋平均總價已突破2千萬元，達2154萬元，中和、永和區總價都落在3000萬元上下，雙雙超越板橋區。

若細看交易量的排行，三重、淡水區推案量大，預售交易量居新北之冠、亞軍。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新北市的自住需求強勁，除在地居民外，還有不少北市客群，以及去年新北市有不少指標性建案陸續推出，也進一步推升了預售屋的平均總價。

中和區平均總價為3015萬元，為新北最貴的一區；永和區總價2962萬元，居新北第二，這兩區總價已超車板橋區。

陳金萍說明，2024年中和區有兩個指標性建案「META PARK」與「METRO PARK」推出，為知名建商所推的中大坪數建案，兩個建案皆挹注超過400件的交易量，且皆為逾30坪以上的產品，也拉抬了平均總價。

此外，永和新案供給稀少，中古屋委售量有限，不少永和購屋族群也選擇至中和買房，促使購屋需求增加，自住需求強勁。

至於永和區，陳金萍分析，永和區人口密度為全台最高，與台北市一橋之隔，交通和生活機能便利，剛性需求強勁，以及區域新案供給稀缺，使地段好的建案屢創新高。

去年在頂溪站周邊就推出一個指標性建案「頂溪大苑」，共成交93件，已貢獻超過5成的交易量，而且，建案皆為中大坪數(30坪以上)的產品，平均單價又破9字頭，因此也推升了永和區的預售總價。

去年1-11月三重區預售交易共3490件，為新北之最。陳金萍指出，三重區擁有較佳的地理優勢，鄰近台北市蛋黃區，同時又有捷運中和新蘆線及機場捷運行經，交通機能便利，因此受到不少北市外溢的購屋族群青睞。

淡水區預售交易共2545件，排行第二，陳金萍說明，雙北市中心的房價已高，讓不少購屋族群只好往相對平價的蛋白區尋屋，而淡水區因位處大台北地區的邊陲地帶，房屋總價較親民實惠，成為首購族天堂。

另外淡海新市鎮陸續開發，生活機能漸趨成熟，以及淡海輕軌通車、淡北道路和淡江大橋也即將完工，將能有效串聯交通網絡，便利性將大幅提升，也吸引許多建商在此大力推案。對於荷包不深的青年首購、小資族群來說，淡水的預售屋可以說是相當吸睛。

2024年1-11月新北市預售屋交易價量 資料來源／永慶房屋
2024年1-11月新北市預售屋交易價量 資料來源／永慶房屋

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