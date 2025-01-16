落實減碳責任 華航永續示範航班獲四大獎

中華航空（2610）連續三年響應天合聯盟 SkyTeam 航空飛行挑戰 ( The Aviation Challenge, TAC )，首創客運航班單次性價值鏈合作，領先台灣航空業，傑出表現深獲天合聯盟肯定，勇奪「最佳前瞻策略獎」（Future Proofing Strategies），並入圍「TAC解決方案最佳應用獎」（Maximized Adoption of TAC Solutions）、「最佳團隊合作獎」（Best Team Collaborations）及「氣候變遷管理卓越獎」（Best Climate Literacy）等四項大獎殊榮。

天合聯盟 SkyTeam 航空飛行挑戰已邁入第三年，並進一步擴大邀集非聯盟成員參加，全球 24 家航空公司 33 個航班共同角逐，創規模之最；本月 15 日在沙烏地阿拉伯吉達舉行第三屆頒獎典禮，聚焦於「付諸實踐」、「一同協作」、「嵌入商業模式」等三大範疇，透過盟航間知識交流分享的方式，推動永續友誼競賽。

華航永續示範航班於2024 年 9 月 4 日以 A350-900 新世代節油航機執飛 CI100/CI101 台北往返東京成田，攜手企業客戶及航油供應商共創低碳飛行，除了返台航班添加 20% 永續航空燃油，也為 CI100/CI101 全班機客、貨運進行碳中和，達成淨零碳飛行。華航共入圍四大獎項「TAC 解決方案最佳應用獎」、「最佳團隊合作獎」、「氣候變遷管理卓越獎」及「最佳前瞻策略獎」，成為入圍最多獎項的亞洲航空公司，並脫穎而出獲得「最佳前瞻策略獎」，優異表現再度彰顯華航在永續發展領域的領導地位。

本屆航空飛行挑戰獲獎關鍵在於華航致力落實 2050 年淨零碳排放目標，與全球應對氣候變遷保持一致，並透過五大核心策略，包含提升燃油效率、升級 TCFD 運作和緊急應變系統、推廣永續航空燃油（SAF）應用、參與國際航空燃油標準、引進新技術等等，穩健實現目標。華航將持續加強與國際組織合作，透過收集到的數據訊息，助益聯合國等國際氣候變遷研究，也強化在航線營運的氣候適應力。

華航推動永續發展成果備受國際肯定，屢獲國內外高度肯定，成為台灣首家獲中華信評信用評等「twA-」的航空公司，通過科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）審查，為台灣運輸服務業的先驅。

此外，華航榮獲首屆 ESG交通運輸永續金獎；九度入選富時永續指數系列成分股（FTSE4Good Index Series）；連續 11 年獲得「台灣企業永續獎」，其中永續報告類連三年榮膺「服務業-年度最佳報告」最高殊榮，也名列 S&P Global 永續年鑑評比全球航空業前 5%。華航持續以實際行動結合營運策略與永續理念，齊心力行企業永續，許諾地球一個美好未來。