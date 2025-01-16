彰化市透天漲幅狂勝電梯大廈 晚買5年多付335萬

近年建商大舉進軍彰化市，區域內的電梯大樓越蓋越多，但還是有不少民眾更鍾情透天厝。依據內政部不動產資訊平台資料顯示，近5年彰化市透天買賣契約價格平均總價從1,231萬元攀升到1,566萬元，上漲了約335萬元，漲幅達27%、接近3成，電梯大廈的漲幅只有13%，不到一半。

中信房屋金馬加盟店店長謝其洲指出，透天厝土地擁有坪數多，使用空間大，備受自住客群青睞，隨著集合式住宅成推案主流，透天厝愈來愈稀有，其價值勢必也會水漲船高。

謝其洲指出，最近幾年彰化的建設題材相當豐沛，包括彰化第一間百貨公司「中友百貨」、彰化交流道特定區計劃、捷運等等，讓彰化房市發展充滿想像空間，也吸引了許多嗅覺敏銳的建商進駐。

多數建商為了追求開發效益，會選擇推出集合式住宅，目前彰化市區新建案的成交單價普遍都在3-4字頭，房價漲勢相當驚人。

相比之下，有剛性需求的民眾還是更傾向選擇中古屋，除房價親民外，中古屋還能立即入住，不用等待漫長的施工期，中古透天更是憑藉土地擁有坪數多，使用空間寬敞的優勢，成為市場上的熱門。

謝其洲指出，目前彰化市金馬路、線東路一帶的物件都非常值得購屋民眾留意，此區塊是彰化市最寬的外環道，且周邊擁有多項重點建設，如彰交特區及中捷綠線延伸等，區域發展潛力不言而喻。

以此區塊來說，總價1,000萬-2,000萬左右就能買到屋況還不錯的中古透天，與一河之隔的台中市相比，價格很有競爭力，所以最近幾年除彰化在地的客群外，也吸引了不少台中的外溢買盤。