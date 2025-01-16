內政部擬推使用權住宅 專家一句話潑冷水「去年僅1案」

高房價不利民眾居住權益，內政部研議推出權利金取代買賣價格的使用權住宅，住展雜誌觀察同樣沒有土地所有權的地上權住宅，以台北市為最主要推案地，不過近五年來台北市除了於2021年推出3案相對為多，2020、2022年則是一個地上權案都沒有，2023年有兩案，2024年僅1案，市場對這類產品興致相當淡薄。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，國人深信有土斯有財，但地上權案沒有土地，且有貸款條件不佳、未來增值幅度有限、價值隨著年限遞減，還得繳交不少的地租等不利因素，可謂「有土斯有財，沒土沒人要」，地上權住宅因此不易隨大環境走強推案也增加。

他表示，仍有特定建商鍾情地上權案，麗寶建設就在全台到處標下地上權推案，大將建設亦屬積極，目前地價、房價居高不下，地上權標案價格較低，可有效反映在售價上，建商與買方皆能壓低購置成本，以低價新案吸引買氣，便有機會創造獲利。

以僅推出一個地上權案的2024年來說，位於內湖區四期重劃區的「麗寶鵬程豐潤」，單價開在9字頭，比起內湖區新案價打了七五折；而2021年在古亭生活圈的「虹耀今采」與中正紀念堂周邊的「大將豐喆」，分別交易在單價8字頭與6字頭水位，對比當時該地的區域新案行情約打了六折，有一定吸睛效果，也透露出這類物件的市場價值。

除了價格外，地段、量體亦是地上權觀察重點，近年推出物件幾乎都有地段效益，也為國有地常見優勢，包括忠孝東區、大安森林公園、古亭、中正紀念堂等區域，同時博得建商與買方眼球，增添出手動機。