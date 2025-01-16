全家餐飲宣布今年調薪2~5% 年終獎金最高爽領10個月

全家餐飲（7708）董事長吳勝福16日宣布，年度績效考核後，今年平均將會有2-5%調薪幅度，達到每年調薪。另依整體績效及個人表現狀況，年度可領取5-10個月的激勵及績效獎金，也就是表現優異者年薪上看22個月以上。同時，全家餐飲今年預計將展8-10店，對應長期展店準備，將招募800名以上正職人員，包含50名以上儲備店長與200名以上儲備主管。

全家餐飲去年合併營收23.79億元，年增9.34%，繳出亮眼成績單。吳勝福表示，去年營收成長關鍵來自旗下餐飲品牌堅持採用優質好食材，運用經營連鎖便利商店的集團資源和經營Know how，及善用數據掌握市場趨勢和消費者需求，持續瞄準個人日常食商機。

全家餐飲表示，「人」為企業重要根本，致力培育高規格的餐飲人才，以透明的升遷、考核制度、完整的教育訓練，和優於同業的員工福利，達到育才和留才，因應今年展店目標擴大增聘800名員工，新進同仁起薪36,000元起，儲備幹部任用起薪40,000元，每月還可定期參與職能評核，通過者每月職能津貼最高可再多領2,000元。其中，儲備幹部經過培訓並通過考核，更有機會最快3年晉升店長位階，挑戰年薪百萬以上。

此外，獎金制度包含員工認股，以共享經營成果，以及年終獎金、一年二次考績獎金、月別績效獎金、員工分紅獎金、三節禮金、生日禮金、久任獎金和每月員工享有價值千元以上餐券等，另還規劃旅遊、進修課程補助、外地派駐津貼、員工用餐優惠、員購優惠、年度健檢等福利。

全家餐飲以「日常個人食餐飲第一品牌」為策略目標全速前進，截至去年12/31總店數共達72家，中長期目標將持續擴增達到六個連鎖品牌、200家店舖規模，同時，致力打造友善職場環境，至今已連續第三年獲得人力銀行頒發的餐飲服務類「幸福企業獎」和蟬聯二年獲得「幸福企業金獎」，以及連續兩年獲得台北市「中高齡友善職場」企業，獲獎原因為推動健康關懷、公平考核、青銀交流、彈性工時和勞務簡化，讓不同年齡層的夥伴能各司其職、完成團隊目標、促進世代合作。

今年針對在校實習生和建教生薪資平均調幅3-4%，表現優異者與一般員工相同，可共享月別績效獎金，也鼓勵畢業後留任轉正職，可享年資保留，以22歲大學畢業新鮮人為例，轉任正職三年有機會晉升店長職位，也就是25歲就可能達到百萬年薪目標。同時，今年徵才期望招募一成的樂齡工作夥伴，共同創造一個包容、尊重和充滿活力的友善工作環境。