換屋切結條款恐成炸彈？今年房市景氣燈號開高走低

台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心合作，發布最新房市景氣燈號測，預料今年第一季房市景氣持續下探，仍在黃紅燈，第二季短暫回升，但第三季將再下修，整體景氣發展趨勢預估將開高走低。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，Q1國內房市受年節長假因素影響，房市交易相對冷淡，國際間又有川普走馬上任的新政變數，因此觀望氣氛較濃，景氣持續緊縮。

Q2則因受到Q1年終獎金和分紅入帳，緩和貸款水位，農曆年後可望買盤回歸，且Q2通常進出口貿易和科技業已逐漸步入訂單旺季，使Q2買氣可望受到產業帶動，小幅回溫。

然而因整體環境未脫2024年下半年以來的打炒房氛圍，因此短期反彈後，房市景氣仍將回歸收斂趨勢，且Q2季末的央行理監事會議，是否還會調整信用管制政策？是下半年房市的重要變化球，市場也將偏向保守。

另一重要變數是，去年央行怕誤殺換屋族，宣布可以簽切結書爭取高成數貸款，但須保證於1年內賣掉舊屋。算一算時間到了今年下半年，就會陸續面臨大限了，可能對市場價量形成干擾，也導致景氣指標下調。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，台灣房屋市場景氣燈號根據17項代表性變數，評估實際市場動能及景氣，兼具全面性與未來性，是國內現今唯一可預測房市發展的領先指標。

本期主要變數數值中，購置住宅與修繕貸款餘額、五大行庫新承作購屋金額、素地交易量等項目，在第七波信用管制後，都呈現降溫趨勢，使今年Q1指標雖為象徵熱絡的黃紅燈，但分數持續下探，景氣呈現修正格局。

台灣房屋市場景氣燈號是由中央大學台灣經濟發展研究中心，根據2002年1月起至今，長期影響房市的17項代表性變數資料，透過主成分分析法計算景氣指標，並在95%信心水準下預測景氣指標與燈號。