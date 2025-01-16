光禹攜雲品打造Villa Resort野奢渡假村 開發故宮南院BOT案

文創娛樂開發業光禹國際（6595）與飯店餐飲業雲品（2748）將跨界共同開發嘉義故宮南院旁BOT案，設計規劃出9.9公頃的湖畔景觀Villa園區。其中，旅宿與餐飲設施預計於2025年12月底試營運，未來更規劃第三期工程，將持續打造全年齡、全客群的遊憩設施。

光禹國際以「羊角藝術村」為開發主題，打造縱橫交織的河道與人工湖，如同荷蘭羊角村水上小鎮，雲品將營運其中的32棟湖畔Villa，並在客房與餐飲中展現文化創意與在地創生理念，園區中也將規劃嘉義特色文創藝術展售中心、米其林廚藝團隊餐廳、光影全息展演廣場及衝浪親水樂園等建設，為遊客提供多元文化體驗與休閒娛樂。

光禹國際董事長字維新表示，全球高端旅遊市場中，野奢Villa與多元複合的渡假村Resort為二種截然不同的住宿類型。前者強調隱蔽獨立，後者強調多元渡假設施，且房間數量充足。光禹國際結合二者優勢，首創亞洲「Villa Resort」野奢渡假村，並與雲品國際聯手打造渡假觀光界的「愛馬仕」。這種稀有的渡假村型態，不僅重新定義高端旅遊市場新風貌，更是台灣旅遊產業一大躍進。

雲品總經理丁原偉表示，雲品國際憑藉對高端市場的精準掌握與卓越服務，擅長打造深具風格的旅宿餐飲體驗，與光禹國際合作，將進一步提升嘉義地區的文化與旅遊價值，並為地方經濟帶來新的動能。集結文化、藝術、科技、生態與旅遊於一體的Villa Resort野奢度假園區，期待這個項目能夠吸引來自各地的遊客，共同體驗嘉義的文化創意與在地創生的獨特魅力。

此次開發案，由光禹國際投資15億元，攜手雲品國際開發設計，以獨特的設計理念和對環境的高度尊重，園區內還保留了30年以上的水塔文化資產，更以湖畔自然風情為設計主題，結合「親近水源的永續學習」核心理念，將自然療癒力與環境美學完美體現在嘉義。雲品國際將與光禹國際依自然時序、節氣風土打造客房美學，在餐飲上更運用在地食材與地方共好、共榮，並與旅人共享的未來願景，規劃旅宿遊憩和餐飲服務。

雙方聯合開發的渡假園區基地比鄰嘉義縣故宮南院旁，以低密度開發的方式進行設計規劃，9.9公頃的開發面積，僅設有32間湖畔獨棟Villa，並運用別墅院落、植栽規劃與湖畔景觀，設計營造出每戶獨享的休憩空間，呈現隱逸自然的休閒遊憩規劃。

除了旅宿設施以外，園區中亦規劃20000平方米的衝浪水陸樂園，除了有滑水道、人工河、游泳池等戲水設施外，還有南台灣最具規模的人工衝浪池，不必受限於天氣海象便可享受衝浪樂趣，將成為全台獨家的衝浪主題水陸樂園結合旅宿的野奢渡假園區，打造出國內少有米其林三星等級的服務體驗。