小蔡電器台中廠房新建工程 本月外埔區正式啟動

小蔡電器台中廠房新建工程15日舉行開工典禮，由米米實業董事長蔡在隆與崴正營造董事長張正岳等人主持。位於台中外埔區的新廠房建設，將專注於電器組裝加工、智慧物流、庫存管理及自動倉儲，並結合雲端管理技術，縮短庫存搬運時間，提升出貨準確率。

廠房新建工程由崴正營造負責，該公司在建築業中以推動近零減碳及綠能永續發展而聞名。此外，盟立（2464）自動化將提供自動倉儲系統。

米米實業成立於2012年，蔡在隆以「小蔡電器」形象對外銷售，並透過網路拍賣模式迅速崛起。公司專注於提供高性價比的家電產品，涵蓋電視、冰箱、冷暖氣機等多種產品，並與多家知名品牌如LG、日立、三星、櫻花等建立合作關係。

公司核心價值包括創新、卓越與責任，致力於推動節能減碳的家電產品銷售，並以建立全面連接的物流系統為願景，以提升消費者的購物體驗。

新廠房的設計將以「安全」、「效率」、「發展」及「減碳」為主軸。首先，在安全方面，將使用防火建材並增設防災監控設備，以降低火災風險。其次，為提升效率，廠房將引進智慧物流系統，並搭配自動倉儲設備，以縮短庫存搬運時間，提升出貨準確率。

蔡在隆表示，外埔區的地理位置優越，距離國道1號、國道3號 及國道4號僅需10分鐘車程，這將有助於降低運營成本並提高安裝效率。

此外，倉儲物流中心的建立，預期將吸引更多投資及人才，進一步推動當地經濟發展；減碳措施包括在屋頂設置太陽能光電設備，預計年發電量可達52萬度，年減碳量約256.91公噸。

蔡在隆指出，新廠將實現智慧化與自動化的倉儲管理，透過建立全面連接的物流系統，從前端接受訂單到後端安裝完成，提升整體營運效率。自動倉儲系統的引入將提高空間使用率，簡化作業流程，降低勞動成本，並增強企業競爭力。

自動倉儲系統的優勢，在於能夠即時更新庫存數據，並靈活應對市場變化，這將使小蔡電器在快速變化的市場中保持靈活性，並能夠及時滿足客戶需求。

新廠房建設中，將積極配合政府的環保政策，推動廢四機回收及包材減量，減少廢棄物生成，並致力於成為更加環保的企業。另透過使用再生能源及節能設備，也進一步降低對環境的影響，實現可持續發展的目標。