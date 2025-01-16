上市櫃餐飲集團掀漲價潮 因應成本增加

麥當勞、肯德基等速食連鎖業者漲價風潮蔓延，上市櫃餐飲集團也紛紛調整價格以應對成本壓力，包括三商餐飲（7705）、Q Burger、漢來美食都將陸續調漲，預期將牽動同業跟進，而掀起新一波餐飲業的漲價潮。

三商餐飲繼去年底調漲「三商巧福」價格後，「品川蘭」預計本月20日調漲，並評估農曆年後讓「福勝亭」跟進；餐飲股新秀 Q Burger則悄悄在去年12月31日發出漲價函，針對約20%的產品調漲。此外，漢來美食旗下三大宴會廳亦調漲尾牙宴價格，漲幅達10%至25%。

分析餐飲業調漲原因，主要仍來自成本壓力的多重疊加。包括2025年基本工資調升，月薪上調至28,590元、時薪增至190元，分別調漲4.08%與3.83%，大幅推高人力成本。同時，牛雞豬等肉類價格也漲，尤其近期毛豬拍賣價格已接近百元的歷史高點。此外，進口原物料受國際通膨影響價格上揚，令餐飲業者承受的成本壓力加劇，價格調整成為業者穩定營運的主要策略。

三商餐飲繼去年三商巧福11月漲價後，旗下牛肉麵連鎖品牌「品川蘭」下周也將調漲，共計17支牛肉麵商品將漲價，預計調漲5~10元，漲幅落在1.7~4%，包括筋肉雙盛牛肉麵、板腱牛肉麵價格由250元漲至260元，特選腱心牛肉麵、雪花牛肉麵也由250元調漲到255元。

三商餐飲表示，主要反映牛肉價格近一年漲幅已近四成，另外，近期豬肉價格也已接近歷史高點，因此，農曆年後將評估日式豬排專賣店「福勝亭」是否跟進。

Q Burger也表示，因應原物料漲價，去年12月31日發布，針對約20%的產品調漲價格，漲幅最大的奶油培根義大利麵由100元調漲至110元，漲幅一成，其他如燒肉蛋吐司、蜜汁嫩雞腿堡、嫩脆雞胸堡，調漲金額1~3元不等，平均調幅2%。此次調漲的項目以肉類產品為主，但非全部的品項，主要因為近期肉類原物料價格均有上漲，受供應量減少、飼料成本增加以及市場需求變化等因素影響。

漢來美食旗下的三個宴會廳，今年企業尾牙訂席量大幅提升，儘管因應人力與食材上漲，宴席價格有些略調整，平均漲幅達10-25%，但絲毫不影響宴會廳包廂的搶手程度。包含南港漢來大飯店宴會廳與高雄漢來飯店、巨蛋會館兩地宴會廳，接單皆十分暢旺。