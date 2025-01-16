新光三越台南新分店 強打潮流風

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

新光三越今年加速展店，「台南小北門店」預計6月將在南山台南廣場開幕，為新光三越在台南開出的第三間分店，也是新光三越全台第16店。新光三越總經理吳昕陽表示，目前大部分招商已結束，預期能成為今年新開幕百貨的重頭戲之一。

新光三越表示，台南小北門店為與南山人壽「南山台南廣場」承租1.1萬坪商業空間，餐飲比重比其他店更多，也會引入娛樂、影城。定位方面，如同信義A11、台北南西三館，會專注在年輕、潮流的風格，期望能在台南開闢獨特的新文化空間。

此外，吳昕陽也提到，2025年全台百貨市場上共有13家商場陸續開幕，其中萬坪以上的商場包含信義區的統一Dream Plaza、遠東SOGO大巨蛋店GardenCity、南港Lalaport與漢神台中洲際購物中心等，其中就有三間鄰近台北的信義商圈。

吳昕陽表示，透過多家百貨的群聚效應，能吸引更多人流前往消費，對於新光三越的整體效益更大。

北門 新光三越 餐飲

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