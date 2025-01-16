新光三越年營收衝千億

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
新光三越總經理吳昕陽（左起）、執行副總吳昕昌。記者江佩君／攝影
新光三越總經理吳昕陽（左起）、執行副總吳昕昌。記者江佩君／攝影

新光三越昨（15）日公布2024年營收，全年業績956億元，年增達1.2％。新光三越總經理吳昕陽表示，今年有信心挑戰1,000億元目標，坐穩百貨營收王寶座，同時持續提升會員數，今年目標提升到450萬人，未來目標往800萬人前進。

吳昕陽表示，2024年營收達956億元，雖然未達去年立下的千億目標，但仍創下新高，持續穩坐單一品牌百貨營收王寶座。

其中，台中新光三越營收為258億元，為全台百貨店王，營收第二高的門市落在台南西門店，營收達176億元。其他門市如南西三館、桃站、天母、信義新天地等地的營收都有雙位數成長。

他指出，去年業績面臨三大衝擊，第一，整體百貨業受到出國觀光潮影響，導致民眾在台購物動能降低。第二，面臨缺工問題，目前也正積極透過協會與政府進行協調與尋找解決方案。第三，去年電費兩次調漲，漲幅高達20%，對營運帶來壓力。

談到今年展望，吳昕陽認為，會員數為新光三越的優勢，未來將持續深耕會員經濟，對會員進行分級管理與分眾行銷。吳昕陽指出，去年會員數為406萬人，今年目標提升到450萬人，希望不遠的將來會員數可以突破800萬人。

新光三越指出，去年許多業種如精品、化妝品受觀光出國潮大幅衝擊。面對挑戰，新光三越今年持續改裝全台門店，除此之外，瞄準近幾年IP經濟正夯，今年3月「任天堂 Nintendo 專賣店」將於台北信義新天地 A11 開幕，有望吸引更多粉絲朝聖，挹注消費動能。

在數位布局方面，新光三越表示，去年數位營收成長約10%，今年預計會達雙位數成長。未來也會強化四大數位渠道，包括電商skm online、熟客系統等。

新光三越 營收

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