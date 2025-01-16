AI智慧城市 中保科發展重點

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

中保科（9917）近五年來積極布局智慧城市，擁有很好的市場基礎，中保科董事長林建涵樂觀今年業績持續成長；同時，復興航棧今年鮮食銷售持續攀升，成為推升集團營運成長另一動能。

中保科積極多角化經營，2025年營運會更上層樓， 未來的發展藍圖以科技生活為主軸，打造全方位智慧服務，受惠於中保科持續聚焦AI智慧城市整合策略，從AI雲端無人機到智慧停車場、以及AI智慧園區，為2025年營運可望受惠台灣經濟提升，進一步帶動營收、獲利成長。

林建涵進一步指出，2024中保科也獲得許多榮耀，企業經營部分獲頒 國家玉山獎傑出企業，中保科實力備受國家肯定，公司治理在上千家上市公司中脫穎而出，拿下外資評選100強，ESG創新上，中保科更獲總統頒發 友善銀髮最佳科技獎，中保科已是保全業龍頭，集團透過多角化經營，持續擴大餐飲事業版圖，兵分代工、品牌二路搶占市場。

復興空廚是在現有基礎上，加上之拿下老牌食品廠永潤食品九成多股權，2025年將擴大在超商、餐飲市場的競爭力，旗下復興航棧搶攻鮮食及料理包研發代工需求，今年會持續開花結果。

中保科好消息紛至沓來， 台灣首款 AI虛擬警衛將於2025年3月智慧城市展現身；另外，旗下中保好生活G.Talk智慧通信系統，入選國科會台灣科技新創基地（TTA）成為台灣新創國家隊成員之一，共同參加2025 CES展出。

AI 中保科 智慧城市

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