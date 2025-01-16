中保科今年營運再拚新高 基層員工全面調薪4%-5%

中保科技（9917）集團昨（15）日旺年會主題為「AI 無限+創新大未來」，集團旗下兩家上市公司中保科技、國產實業營收、獲利都同創新高，2024年集團營收衝上400億元，展望2025年基層員工全員調薪4%-5%，隨著營運擴大，2025年中保科、國產營運有望再登高鋒。

中保科技集團昨日在南港展覽館盛大舉辦旺年會，總裁林孝信領團隊進場，中保科董事長林建涵、國產董事長徐蘭英及國產副董事長林明昇一起上台，宣布不只是2024年中保科、國產營收獲利締新猷，2025年有望挑戰新高。

中保科集團旺年會及新年度展望

林建涵對於新年度的營運展望很有信心，定調「謹慎前行、樂觀迎戰」。

林建涵表示，中保科技2024年積極利用AI人工智能的應用布局科技保全及智慧城市發展，營收刷新歷史記錄後，2025年開啟無限可能的AI新時代，期許中保科在各領域都能不斷探索創新，開啟充滿機遇與挑戰。

昨天席開近200桌，砸逾千萬獎金犒賞員工，不僅送出2台百萬名車，還有百萬現金獎，尾牙表演卡司也很精彩，新天團「告五人」則是壓軸， 林建涵也於尾牙上同時宣布2025新年度加薪政策，針對基層同仁第一線員工進行全員調薪，平均調薪幅度約4%-5%，最高調幅達7.28%，這也是中保科連續第二年調薪，更是台灣科技保全產業首家響應政府加薪的企業，預計近萬名中保科集團員工受惠，尤其第一線的基層員工受益最大。

林建涵進一步指出，2024年中保科技繳出亮眼的成績單，中保科技2024年合併營收達到178.59億，營收更較去年成長4.62%，從服務質量和客戶滿意度上都取得了令人驕傲的成績，中保科整體用戶數更逆勢增加4%，在保全系統市場競爭激烈且飽和的環境下，相當不容易。

此外，中保科在整體業績表現上，除了核心本業「系統保全」仍持續具成長動能外，另外「智慧城市」、「智慧停車」、「智慧照護」、「餐飲通路」這五大塊業務仍會是2025年的關鍵亮點，成為集團成長的五大動能引擎。

徐蘭英表示，現在是「材料為王的天下」， 淨零碳排全球趨勢、以及碳費即將開徵， 國產2024年的混凝土出貨量約585萬立方米，今年設定的目標出貨量為620萬立方米，年增6%，國產今年全年業績也要比去年成長5%至10%；今年起將在台北港興建第二座爐石研磨廠，投資金額12至14億元，目標二年後完工，將由日韓等國引進爐石原料來台。