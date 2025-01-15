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山林匯奪台電CR-1都更案 祝文宇霸回：「我光選地就贏在前頭」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
愛山林建設董事長祝文宇。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
愛山林建設董事長祝文宇。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

台電CR-1」都更案確定由愛山林建設（2540）、宏匯集團合組的專案公司「山林匯集團」拿下最優申請人；對此愛山林建設董事長祝文宇表示，愛山林一直在思考是否接政府公共工程案，並做出典範，剛好台電此案釋出，有優質標的釋出，加上與宏匯集團強強聯手，雙方一拍即合，順利拿下最優申請人。

另外，祝文宇指出，房市轉折開始了，「現在還在買地的建商，才是口袋有東西的、有深度的建商」。

祝文宇表示，每個時代的產品不同，用什麼價格去做產品也不同，對我來說，愛山林建設不同時代都有自己的代表作，尤其上市之後，愛山林也在思考，是否接一些政府公共工程，並做出典範，剛好「台電CR-1」公辦都更案釋出，宏匯集團與愛山林建設一拍即合，因此成立專案公司「山林匯集團」投標，並有幸順利拿下。

祝文宇指出，有專家呼籲現在不要出手買房，但如果你是「內行人」，遇到好產品為什麼不出手、為什麼要觀望，我認為「農曆年後，市場觀望期就結束了，所以愛山林約1,000億元的自建案訂在農曆年後登場」；同樣道理，現在才是買地的好時機，現在獵地才比較好買，剛好有不錯標的釋出，因此愛山林與宏匯共同投標。

祝文宇強調，愛山林從選地開始就比其他建商有眼光，就已經贏在前頭，不會去買台中、高雄、台南部分供過於求區，「別人擔心買不到地，但我開發很快，這就是我跟別人的差別，我的專業能力所在」。

公辦都更 台電

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