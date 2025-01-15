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國產董座徐蘭英：材料為王天下 將投12億建新爐石研磨廠

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
國產集團董事長徐蘭英。記者謝柏宏／攝影
國產集團董事長徐蘭英。記者謝柏宏／攝影

國產建材實業及中保科兩集團15日共同舉行集團旺年會，國產（2504）董事長徐蘭英在會前受訪表示，國產2024年的混凝土出貨量約585萬立方米，今年設定的目標出貨量為620萬立方米，年增6%，國產今年全年業績也要比去年成長5%至10%。

徐蘭英指出，現在是「材料為王的天下」，淨零碳排全球趨勢、以及碳費即將開徵，國產建材已加速低碳材料供應鏈的建立，今年起將在台北港興建第二座爐石研磨廠，投資金額12至14億元，目標二年後完工，將由日韓等國引進爐石原料來台。

徐蘭英表示，去年市場並沒有很健康，目前國產在手庫存訂單約830萬立方米，狀況不錯，預估今年出貨量將達620萬立方米，優於去年的580萬立方米。

徐蘭英表示，國產目前的營運是把「去年的天花板當做今年的地板」，無論在科技廠辦、都市更新及危老重建的工程建案，都是國產建材要積極爭取的案源。以成長最快速的科技廠辦需求來看，公司2024年在科技廠辦的營占已超過20%以上，2025年應還有兩位數的成長。她表示，跟著台積電（2330）走的廠商很多，也帶動很多廠房在追案，由於科技廠房對混凝土要求除了品質要高外，也要快速交貨，接下來買廠、租廠都還是會以此為考量。

房市方面，徐蘭英坦言，去年打房政策確實有對房市造成衝擊，也影響混凝土出貨，不過現階段看起來告一個段落，雖然成交量確實有下來，但價格在材料、人工成本提高而有撐。她強調，低碳及高端預拌混凝土是國產建材未來主要的營運產品，未來市場需求將越來越高，2025年毛利率還有提升空間。

徐蘭英隨後在旺年會上致詞表示，回顧2024年，無論是國內年度營收、還是前三季EPS，國產再度創下歷史新高，並且榮獲「幸福企業金獎」、傳產營運績效100強等多項榮耀。展望2025年，將是國產建材集團進一步深化創新與低碳策略的一年。國產將持續投入AI智慧廠區，並與國內外科技大廠合作，推動碳封存與碳礦化混凝土計劃，墊高營運優勢之餘、也為台灣的綠色願景貢獻更多的心力。近期，國產成功研發的系列低碳高端混凝土產品，不僅在相關國內外認證上取得領先突破，認證數量更是業界第一，這一切都顯示了國產集團在先進高端研究發展中的領導地位。

她表示，國產也持續推動相關重要進程，並在台北港和南部建立國家級TAF認證實驗室，這些基礎建設將進一步強化國產的研發能力與市場競爭力。例如高端混凝土產品，在新北市美術館的澆築應用，也屢獲混凝土工程優良獎，這是對我們技術實力與創新能力的最佳肯定。

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