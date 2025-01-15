今年三批地上權招標 首波3月24日公告釋出11地

財政部國有財產署15日表示，今年預計推出三批公開招標地上權，第1批預計3月24日公告釋出11宗標的，其中包括台北市大安區與中山區兩精華區的住宅地，預計於5月5日開標。

國產署副署長李政宗指出，今年預計推出3批次公開招標設定地上權及1批次指定產業公開招標設定地上權。除了第1批將在3月公告，第2批規劃在6月16日公告、8月4日開標；第3批在9月15日公告，11月3日開標；指定產業公開招標設定地上權今年也預計有一批次，大約會落在5月至7月間，將與衛福部討論公開招標設定地上權。

延續去年趨勢，北部主要以精華區的住宅用地為主，中與南部則是以大坪數商業區土地為大宗。李政宗表示，今年首批地上權正在整理中，預計3月24日公告，預計北區有三宗地，分別為在台北市大安區350坪、台北中山區836坪、與新北市林口區884坪，這三宗皆為首次列標的住宅區土地。

中區則釋出四宗地，接在台中市，包括再度列標的東區干城車站商業區用地，面積約1,300坪；首次列標的三宗分別為南屯區住宅用地406坪、西屯區兩宗乙種工業用地，面積450坪、371坪。

南區同樣也是四宗地，台南市東區平實營區兩宗商業區土地也捲土重來，分別為1,821坪與1,807坪；首次列標的屏東市商業區土地為今年第1批地上權土地中最大的商業區土地，面積約為6,215坪，另外則是澎湖縣馬公市住宅區用地約271坪。

另外，為了推動國家政策需要，去年5月針對指定產業（長照）首度公開招標地上權案，在流標後國產署也進行討論。李政宗表示，經檢討後調整，也放寬相關投標人資格，讓興辦公共福利或慈善救助事業使用適用權利金成數底價之投標人，可以適用權利金占土地市價二成至七成規定之投標人資格，今年年中再度辦理的長照產業地上權招標案即可適用。