智慧經營／普鴻董事長林群國 深耕金融資安 賺長線財

全球資安戰火延燒，大廠紛紛以不同角度切入搶市。而資訊服務大廠普鴻（6590）作為國內銀行金融支付系統整合龍頭，2007年成立至今即將邁入第25個年頭，不僅見證雲端運算時代的崛起，挺過新冠疫情的衝擊，也成功搭上這波席捲全球的網路資訊安全趨勢。

普鴻不僅是國內金融業主要配合的資訊服務商，也是銀行端專屬的金融資訊服務產品供應業者，其業務範圍聚焦在金融支付、財金票交等專業領域，包括ATM領錢、跨行匯款在內，這些常見的金融服務背後，有超過五成的基礎系統都來自普鴻，而它的產品不僅打入台灣銀行、國泰世華等國內銀行，包括國際金融機構ING、美國銀行，甚至是中央銀行等都是它的客戶。

數位轉型 邁向全球布局

普鴻董事長林群國並非先知，只能靠著專業能力與務實的個性時刻觀察市況需求，並適時搶進布局，而隨著金融資訊市場的快速發展，普鴻在他的帶領之下，成功從跟隨者的角色轉變為領先者，除了親眼見證台灣金融業25年來的思為作法一步一步轉變，也成為銀行轉型升級的活歷史。

觀察全球市場的發展趨勢，林群國指出，這幾年市場對資安的預算不斷提升，並且提升的幅度愈來愈明顯、愈來愈快，這也代表市場對這方面的重視也愈來愈多。

林群國很早就洞察到這個市場趨勢，並著手推動團隊的策略轉型，至今普鴻除了具備金融軟體服務，也提供亂碼化（HSM）、一體機伺服器等硬體設備，成為市場上少見兼顧軟硬體整合能力的資訊服務業者。

事實上，隨著資訊爆炸的時代來臨，各銀行核心系統數位轉型也成當務之急，普鴻與子公司捷智商訊分別在支付應用、資安領域，以及監理科技方面，合力取得超過五成的市占，而團隊也透過併購信浦資訊、台網科技，以及投資取得第三方支付領域業者財宏20％股權等方式，間接取得國內多家知名銀行的訂單，如今旗下客戶已超過50家，並且有九成是國內主要銀行業者。

全球金融機構受到數位轉型浪潮的影響，已不斷朝全球化方向邁進，而林群國認為，數位轉型時很重要的一點，「不能只看接下來三年的轉型，而是要把未來20年的維運策略都納入考量」，選擇對的資服廠商非常重要，需要找到雙方能長期合作、穩定支援維運作業、且能全天候不間斷提供在地服務的廠商，否則面對轉型時，銀行業的系統恐成為「孤兒」，對後續營運將造成很大的麻煩。

服務觸角 延伸至東南亞

事實上，隨著民眾對資安管理的要求逐漸提高，金管會也要求銀行在處理機制上的效率一再提升，而普鴻透過「一體機伺服器」的模式，將機體格式及搭載軟體全部固定，較同業更具穩定性，例如他牌伺服器遇到系統當機時，光查明原因就至少要耗費二至六小時，而一體成型的伺服器則只需要30分鐘，因此具有極大的優勢。

普鴻旗下「一體機」概念的金融服務硬體設備統包了金融資訊傳遞、資料加解密等服務，不但省時省力，也大幅節省空間。

普鴻目前已將產品服務延伸至東南亞，主要客戶為當地金融機構。隨著未來旗下客戶數量變多、黏著度高，將可帶動普鴻營運上攻。

談到下一個25年的目標，林群國期許，團隊能將自身在資訊服務方面的經驗複製、擴展到非營行的客戶，例如保險、國防、光電基礎設施、太空、醫療等對資安防護更慎重且嚴謹的單位使用。此外，將致力讓已使用普鴻產品的客戶，在未來25年都能繼續受到保障，享受到更好的服務。