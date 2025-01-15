友善環境 創造卓越／再生能源交易 需求看增

雖然2023年國際間化石燃料和再生能源的成本價格相較往年有所下降，然而並沒有直接反映在再生能源交易市場的電價。由於能源需求仍呈現成長趨勢及經濟環境等因素，在許多擁有電力自由交易批發市場的國家中，批發電價仍然很高。主要因素是通貨膨脹和高利率，尤其對於新興市場與發展中的經濟體，債務負擔和較高的資本成本是再生能源投資市場中極大的挑戰。

然而再生能源作為全球淨零減碳的關鍵途徑，仍相當具有吸引力，除了供給端可見再生能源裝置容量及發電量的顯著成長，在需求端也可以見到市場的蓬勃交易。根據21世紀再生能源政策網絡研究機構 (REN21) 2424年6月發布的「2024全球再生能源現況報告」，2023年企業購售電合約（Corporate Power Purchase Agreement, CPPA的成交電量達到創紀錄的46百萬瓩，占同年全球新增容量473百萬瓩的9.7%，相比2022的CPPA成交量成長30%，交易主要來自於太陽能和風能的合約。

美國是國際間CPPA最大的交易市場，在2023年全球CPPA總交易的裝置容量中占37%，共達17.3百萬瓩，但相比2022年的20.6百萬瓩紀錄可見小幅的下降，降幅約16%。

彭博新能源的調查與報導指出，在美國，2023年上半年CPPA價格上漲了4%，價格上漲的原因包括高利率，以及開發商在供應鏈瓶頸期間採購的昂貴設備，導致再生能源的價格隨之上漲，造成部分買家延遲簽約。

然而對於歐陸來說，由於俄烏戰爭導致能源危機，在2022年能源價格上漲，反而使企業更看好CPPA長期穩定的價格，增加CPPA簽署的意願，使歐洲成為2023年CPPA交易量成長最多的地區，根據「2024全球再生能源現況報告」統計總容量達到15.4百萬瓩，相比2022年的成長率達到74%。

其中以太陽能的合約為最大宗，主導了歐洲CPPA約65%的交易量，其次則是風能的合約。而以產業別來說，成長率最多的產業部門分別是——歐洲的零售部門，比2022年增加72%，其次是食品和飲料部門的61.9%成長率、運輸部門57.2%，和汽車部門45.5%。

隨著亞太地區各國綠電自由交易的法規逐漸鬆綁，以及企業對於綠電採購的外部壓力逐漸上升，當亞太地區的再生能源建置逐步擴張的同時，CPPA的市場也隨之擴大。除了Google、Amazon、微軟和Meta等科技巨頭所帶領的大額交易外，台積電等本土龍頭企業作為國際品牌的供應鏈，也簽署了綠電採購合約。

太陽能在亞太地區購電協議市場中居主導地位，占年度交易的65%至70%，而風電合約，尤其是台灣的離岸風電合約也在增加。

彭博新能源財經日本和韓國研究主管David Kang表示，到2030年，亞太地區預計將占全球企業再生能源需求的36%。

企業對CPPA簽署意願的上漲，以及CPPA普及性增加，是全球當前綠電交易市場的趨勢。不僅由於外部壓力的增加，同時企業對於綠電採購的環節已更了解，各種合約的結構在全球也已廣泛使用，明顯使得企業更容易達成能源轉型和減碳目標。

截至2023年底，氣候組織確認已有超過400家公司宣告或簽署了RE100的承諾，其中最晚的RE100實踐期限是2050年，意味著所有宣告的企業最遲將在2050年前實現100%再生能源的使用。

根據彭博新能源的估計，距離實踐此RE100倡議的目標，到2030年前各大企業需要額外採購至少約105百萬瓩的太陽能和風能。