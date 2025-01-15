連鎖效應／跨領域整合 AI 扮創新推手

企業的創新活動是一項植基於企業文化，具有長期性、跨領域與跨部門三項特質的團隊活動。

商業創新無處不在，不僅有形的商品、陳列、店格、組織、流程、通路等可茲創新，無形的服務、技術、行銷、系統、品牌、企業價值等都可做為創新的標的。

從網路應用、數據發展到AI運算，一波波技術突破帶來全面性的企業創新浪潮，身處其中，就像過去我們問網路改變了什麼，現在我們要問AI改變了什麼？

先從企業組織開始，每個功能部門都因AI的浸潤，或改造流程、重組分工，抑或是轉換外包、異地合工，更或者是某些工作的消失。

舉例來說，連鎖店經理每月要統計周報、月報，所投入的的時間平均為兩個工作日，換由AI助理來做，甚至還可直接連動Power BI產出可視化圖表報告書，店經理可將時間效用專注於客情營造。

就像自動駕駛為駕駛減負，試想所有文件處理作業，都由AI完成，看不見的機器人與看得見的機器人，共同助力工作者提升工作績效。不僅是高階主管，每位店務夥伴都有AI助理，企業場景勢將風雲變色。

組織已然在創新的路上，而AI應用在企業破壞式創新，又有什麼切入點，我們先從破壞式創新的兩個立足點來看：

一、低端立足點Low-end foothold：所謂低端並不是單純的低價破壞，而是透過消費者使用研究，運用足夠好的功能來滿足顧客的需求，從而創造優勢價格的空間。

二、新市場立足點New-market foothold：鎖定一群業界沒有對應的消費者，引領其需求，從而經營出新的市場。

透過以上兩個立足點，可判斷Uber並非破壞式創新，而Airbnb則是，以平台媒合有閒置空間的房主，讓旅客可以用更便宜的價格解決旅宿問題。

將企業現有獲利模式透過AI分析顧客行為，以少就是多（Less is more )原則，足夠好又省錢，來符合聰明消費的需求。

而面對新市場，跨領域整合是一個好方法，跨界合作、品牌聯名、異業整合等常見諸實務，合作效益在於策略目標，更在數據運算力的博弈，每場合作的背後也有競爭的角力。

資源愈用愈多，品牌與通路都潛藏顧客資源，向外連結之時，重點就在顧客資源的轉換。

誠如歐睿國際洞見的消費趨勢之一即「一切問AI」，當我們的顧客都在使用AI，企業又如何循著AI的腳步捕獲未來顧客，將是創新的關鍵命題。