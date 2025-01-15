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ESG最前線／防範化學品風險 落實安檢管理

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

化學品廣泛應用於製造業、醫藥、農業等產業，是現代經濟的核心要素之一。然而，化學品的毒性、易燃性和腐蝕性，使其在運作現場的潛在風險極高。若管理不當，可能導致人員傷亡、財產損失及環境汙染。

在台灣，相關法規如《職業安全衛生法》及《危險物品及可燃性高壓氣體安全管理辦法》對化學品的管理皆有嚴謹要求。以下簡述化學品管理的四大類風險，以及企業應該採取的因應對策。

第一類：爆炸火災

化學品中許多物質具有高度易燃性或爆炸性，如乙炔、甲烷等，遇到火源或洩漏極易引發火災或爆炸。這類事故不僅威脅人員安全，也可能摧毀設施甚至波及周邊環境。為降低爆炸與火災風險，企業應落實化學品的分類與標示，明確物質性質及存放要求。同時，化學品存放區應設置防爆設備及通風系統，並定期檢查與維護。

第二類：毒性暴露

某些化學品具有急性或慢性毒性，如苯與氯氣，若接觸或吸入，可能引發中毒、呼吸道損害甚至致癌風險。為防範毒性暴露，企業應在運作現場設置完善的防護設備，包括防毒面罩、通風設施及緊急洗眼站。同時，要求員工配戴合適的個人防護裝備（PPE），並定期檢查裝備的狀態。此外，應建立洩漏應急計畫，當化學品發生洩漏時，能迅速採取應對措施，將暴露風險降至最低。

第三類：化學反應

化學品在不正確的存放或操作條件下，可能與其他物質發生危險化學反應，導致大量熱能或有毒氣體釋放。例如，酸性物質與鹼性物質接觸可能產生劇烈反應。為降低此類風險，企業應依據《危害性化學品標示及通識規則》，對化學品進行分類與分區存放，避免不相容物質接觸。

第四類：設備與操作不當

化學品運作需要專業設備支持，但若設備老化、管線腐蝕或維護不當，可能引發洩漏或其他事故。同時，作業人員的操作不當也是主要風險來源之一。為減少這些風險，企業應定期檢查與維護運作設備，確保其正常運作並符合安全標準。

針對員工，應提供定期的安全教育與專業技能培訓，並設置標準化操作流程，確保作業安全。

化學品運作現場的潛在風險雖多，但通過全面的管理及技術手段可有效降低這些風險，保障人員安全及生產運作穩定。在台灣日益嚴格的法規要求下，化學品管理已不僅是合規問題，更是企業永續經營的基石。

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