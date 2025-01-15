快訊

柯建銘講不停！3296案待協商零進度 韓國瑜：不能讓你發言了

大逆轉！潘健成破壞群聯電子商譽 高院解任董事職務原因曝光

醫師「自己幫自己結紮」影片嚇壞眾人 他現身說話了

網紅行銷誰最夯？iKala 程世嘉指出 不是百萬 YouTuber

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
程世嘉。圖／iKala提供
程世嘉。圖／iKala提供

生成式AI改變行銷模式，品牌主利用AI搜尋找出適當的網紅搭配產品精準行銷成為熱門，不過AI大量使用會都找到超大型網紅嗎？AI行銷科技公司iKala共同創辦人暨執行長程世嘉指出，就AI搜尋顯示，百萬YouTuber反而不一定達到預期效果，常找到CP值好、又能準確行銷的網紅，多半是10萬-15萬追蹤者的網紅，具備不錯的行銷能力。

iKala近期發表新品牌，旗下AI數據行銷平台KOL Radar正式更名為 Kolr，以全新品牌形象拓展全球市場，並推出全球首個結合大規模社群數據的獨家 AI 推理模型 K1，能即時掌握社群動態，實現精準推薦、評估與解析。程世嘉指出，AI搜尋引擎已成為趨勢，iKala的K1則是垂直領域的推理模型，能夠整合社群的多種內容，掌握產品行銷方向，幫助品牌主找到適合的網紅。

不過，AI引擎不會集中尋找超級網紅，程世嘉指出，除了避免找到一些特定平台的直播主，K1也不會特地推薦百萬YouTuber，因為流量反而受到限制。

而前幾年盛行的微網紅行銷，在AI技術篩選下，可能有式微的危機，程世嘉指出，有些數千追蹤者的微網紅後來將自己的平台當成廣告展示，可能影響行銷效果，會被AI技術慢慢淘汰，小型網紅最好仍是要積極掌握行銷技巧。

AI 網紅

延伸閱讀

網紅四叉貓臉書5點說明園長之子截圖 挨告加重誹謗不起訴

英成人網紅「12小時千人斬」破世界紀錄 網一看細節酸不可能

天生擁有雙陰道 澳洲成人網紅連「洗澡水」都有人花大錢買

中正二警分局偕郵局防搶演練 波蘭網紅Anna現身宣導

相關新聞

輝達執行長黃仁勳要來了！明訪矽品新廠 加速推進半導體封裝測試發展

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳要來了！預定明日下午參訪全球封測龍頭日月光投控旗下矽品精密，親至座落在台灣潭子產...

獨家／輝達應許之地？台電CR1今評選 這兩大集團出手了

輝達（NVIDIA）海外總部花落誰家？答案可能即將揭曉，而呼聲最高、位於台北市南港區的「台電CR1」公辦都更案，就在輝達...

祥碩斥資約新台幣逾百億元 收購 Techpoint 拓展新市場

高速傳輸IC大廠祥碩（5269）15日舉行重大訊息記者說明會，以溢價170%，斥資3.9億美元、約新台幣128億元，收購...

台灣量子安全晶片新創 入選美國最大半導體加速器

台灣量子安全晶片新創公司振生半導體（Jmem Tek）獲經濟部支持，赴史丹佛大學取經、鏈結矽谷新創生態圈，獲選加入美國最...

仿效輝達推個人AI超級電腦？ Google：沒有類似計畫

輝達（NVIDIA）日前發表Project DIGITS個人AI超級電腦，外界揣測是為進軍桌機CPU市場鋪路，由於Goo...

網紅行銷誰最夯？iKala 程世嘉指出 不是百萬 YouTuber

生成式AI改變行銷模式，品牌主利用AI搜尋找出適當的網紅搭配產品精準行銷成為熱門，不過AI大量使用會都找到超大型網紅嗎？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。