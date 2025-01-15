國產徐蘭英：科技廠房業務拓展 今年營收估增5至10%
混凝土廠國產今天舉辦尾牙，展望2025年營運，董事長徐蘭英表示，2024年營收創近3年新高，「將把去年天花板當成今年地板」，看好科技廠房業務持續拓展，她預估今年營收有望成長5至10%。
另外，國產也看好材料行業前景，台北港計劃興建第2座爐石研磨廠，將投資新台幣12至14億元，預計2年內興建完成。
出貨量方面，徐蘭英說，2024年出貨量為585萬立方米，並未達標，主因第3季央行祭出第7波信用管制，廠商開始緩建，不過毛利沒受影響，今年預估出貨量為620萬立方米。
她指出，目前國產最大出貨占比為科技廠房，占比逾20%，今年將持續增加，她認為最健康的比重是大樓約30%、公共工程約10%、廠房約30至40%、透天別墅約20%，其中廠房將因應需求彈性增加比例。
展望未來一年，徐蘭英認為，央行打炒房應已差不多告一段落，量有被打下來，但是價錢沒有，今年整體發展應是「量微增，獲利大」。
徐蘭英強調，隨著大都更時代的房建需求、AI科技廠房擴建，以及即將到來的碳稅徵收與綠色通膨，國產今年持續相關先進研發進程，從AI智慧工廠、低碳永續產品研發與落實TAF實驗認證等3大方向著手，全面落實低碳藍圖，成為維持市場優勢的關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言