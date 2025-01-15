全聯大潤發蛇年福袋 祭出五台豪華電動車

全聯攜手大潤發共同販售蛇年福袋，最大獎將祭出五台豪華電動車，可望挑戰零售通路福袋頭獎最多豪車數量，獎項還有中華航空（2610）來回機票，總價值超過1,000萬元。全聯表示，預計福袋完銷業績將可突破9,000萬元，同步帶動春節大檔業績成長超過一成。

全聯蛇年福袋包含四款福袋和一款福箱，包含售價300元的蛇年限定福利熊福袋、售價680元的「bodum哥本哈根保溫瓶」福袋、售價980元的「bodum鬆餅機-紅」、「bodum美式濾滴咖啡機」福袋與限全聯、大潤發實體門市販售「萬國通路 9R1 JETSTREAM 細鋁框箱」福箱，售價4,900元，總計蛇年福袋、福箱數量近16萬個，發行超過34萬組抽獎序號，預計福袋完銷業績將可突破9,000萬元，同步帶動春節大檔業績成長超過一成。

福袋、福箱將於2025年1月29日大年初一全聯、大潤發實體門市上午9:00限量開賣，小時達則於2025年1月29日大年初一上午10:00限量開賣福袋。最大獎祭出五台豪華電動車，包含兩台PORSCHE Macan EV純電動休旅車（市價約358萬/台）、三台LUXGEN n⁷純電動休旅車（市價約99.9萬/台），不僅是全聯推出福袋以來，最大獎項電動車數量最多的一次，更可望挑戰零售通路福袋頭獎最多豪車數量，還有中華航空台北-帛琉/峴港/宿霧（三選一）單人來回機票，有機會迎來陸空雙享。