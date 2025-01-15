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全家瞄準居家清潔商機 推掃除用品優惠、洗衣服務

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
全家瞄準居家清潔商機，推出居家清潔優惠、全家行動購掃除專區、自助洗衣以及送洗服務等四大攻略。全家/提供
全家瞄準居家清潔商機，推出居家清潔優惠、全家行動購掃除專區、自助洗衣以及送洗服務等四大攻略。全家/提供

再過一周即將進入農曆春節，家戶忙於除舊布新，全家（5903）瞄準居家清潔商機，線上及線下針對衣物清洗、居家清理與收納等掃除需求，推出店舖日用貨架「居家清潔優惠」、全家旗下電商平台「全家行動購掃除專區」、洗衣複合店「Fami自助洗衣」以及FamiPort「潔衣家」送洗服務等四大攻略，應援消費者年前的掃除挑戰，打造最便利的生活服務平台。

瞄準年前居家清潔需求增加，「全家」觀察許多小家庭與租屋族有就近購買清潔用品的需求，帶動日用業績明顯提升一成，為助攻消費者年末打掃省荷包，「全家」4,200間店舖即日起至2月4日推出多款清潔商品優惠。

全家旗下電商平台「全家行動購」年貨大街特別開設「除舊布新」專區，蒐羅超過百項清潔用品、居家收納等居家必備品，包括熱銷美式賣場衛生紙、洗衣凝露、韓國吸水無痕魔術抹布、洗衣槽去汙劑、大包裝菜瓜布等，消費者只需提前下單、店舖取貨，即可一站購足各種掃除及收納用品，讓消費者輕鬆完成大掃除，也為新的一年帶來新氣象。即日起至1月21日，「全家行動購」線上年貨大街更推出消費滿588折68、滿1,288折168元好康折扣；此外，於即日起至1月21日再加碼推出包裹取件送10元「全家」紅利金。

此外，全家於2019年推出「Fami自助洗衣」複合店，目前已有24家店點，特別針對租屋族與小家庭推出智能化、自動化的洗衣解決方案，消費者洗衣前可透過全家會員APP查詢空機情況，清洗完成後更有簡訊通知，隨時掌握洗衣進度。根據全家觀察發現，Fami自助洗衣使用高峰時段為周末下午與晚上，而在年前兩周整體使用率對比平時更可增加約兩成，為對應消費者年末大量清洗衣物、床被單的需求，「全家」Fami自助洗衣自即日起至1月21日更推出洗加烘享8折優惠，提供消費者便利洗衣的體驗。

此外，為對應不同洗衣需求，全家運用密集店點的物流優勢，與「潔衣家」合作推出更便利的衣物送洗服務，消費者可以來到全家店舖送洗、拿取洗好的衣物，讓送洗時間地點更彈性。根據全家觀察顯示，最常見的送洗項目為襯衫、上衣及褲裙等日常穿洗衣物，適逢過年到來，即日起至1月31日，凡選擇便利商店送洗，輸入指定序號「A51111」享9折優惠，襯衫、大衣、外套都適用。

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