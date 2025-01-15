高鐵董事長由鄭光遠暫時執行 新任董座擇期推選

台灣高鐵前董事長江耀宗任職近9年後，今年1月9日傳出卸任，交通部也證實，江耀宗已完成階段性目標，1月9日報奉行政院同意，台灣高鐵公司董事長職務由該公司總經理鄭光遠代理。今下午2時高鐵召開董事會，稍早也發出重訊公告，新任董事長擇期推選，目前暫時由鄭光遠執行董事長職務。

高鐵今下午2時召開董事會，並針對董事長異動發出重大訊息公告，原任董事長江耀宗解任，因本公司法人董事財團法人中華航空事業發展基金會於114年1月10日改派代表人，故當然解任本公司董事長職務。

高鐵指出，新任者生效日期將由董事會擇期推選的日期而定；本公司根據114年1月15日第10屆第21次董事會，依法由董事互相推選鄭光遠先生暫時執行董事長職務。

由於原任董事長江耀宗卸任，因此目前高鐵官網上董事長一職為空白，董事部分，代理董事長鄭光遠則成為財團法人中華航空事業發展基金會代表人。

據了解，賴政府早在去年520上任前，針對高鐵高層人士就思考已久，府方認為江耀宗自蔡英文總統時期就擔任董事長，雖然幹練但年歲已大，無奈尋人過程波折，因此遲未有變動，但傳江耀宗反對高鐵南移屏東，加上與鄭光遠的內鬥，最後加快江耀宗卸任速度，由已在高鐵擔任10年總經理的鄭光遠來代理。

至於新任董事長人選，外界點名包含賴清德擔任閣揆時任交通部次長的張政源、前中華郵政董座的成大交管系教授魏健宏等，均為呼聲高的熱門人選，但最後由誰出線仍待府院來定奪。

鄭光遠學經歷豐富，為交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士、交通大學運輸工程研究所碩士、高鐵總經理、財團法人鐵道技術研究及驗證中心董事。

鄭光遠曾任高鐵執行長、長榮航空總經理、副董事長、董事長、立榮航空副總經理、總經理、董事長、長榮集團義大利海運副董事長、長榮海運副總經理、高鐵企劃本部兼營運本部協理、「台灣高鐵聯盟」 副計畫主持人，目前為高鐵代理董事長。