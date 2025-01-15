影／華航與企業工會第7次簽署團協 共同優化多項福利

中華航空今天 (15日) 與中華航空企業工會簽訂團體協約，由華航董事長謝世謙、華航企業工會理事長劉惠宗代表勞資雙方完成簽署，本次為華航勞資第七次簽署團體協約，展現勞資關係穩定和諧，攜手再創榮景。今天簽約儀式上，交通部次長林國顯、勞動部次長李健鴻、桃園市長張善政、民航局局長何淑萍及桃園市政府勞動局局長李賢祥等貴賓與會見證。

華航董事長謝世謙致詞時表示，感謝華航企業工會對公司政策的支持，2024年營運始攀上高峰；企業工會多年來協助會員爭取更好的勞動條件及福利，與公司維持互信基礎，雙方持續鞏固良好的關係，共同努力臻善團體協約，朝勞資和諧穩健發展邁進。

中華航空表示，華航與華航企業工會於2002年首次簽訂團體協約，先後於2005、2009、2012、2015及2021年完成5次續約協商。此次團協簽訂協商會議於2024年召開，依據既有版本進行討論，歷經充分溝通與協商，旋即達成共識。雙方秉持照顧員工及會員的初衷，釋出最大誠意，齊心戮力追求全員共好，落實永續經營目標。