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財部今年推3批地上權 雙北住宅區等11宗標的物打頭陣

中央社／ 台北15日電
財政部。 圖／聯合報系資料照片
財政部。 圖／聯合報系資料照片

財政部今天表示，今年國有地招標設定地上權將推出3批次，第1批擬於3月24日公告，預計會有11宗土地，包含首次列標的台北市大安區、中山區，與新北林口住宅區土地，以及屏東6200多坪商業區土地；目前權利金底價仍待定。

財政部國有財產署副署長李政宗今天在例行記者會說明，今年國有土地招標設定地上權將推出3批標的，第1批預計3月24日公告、5月5日開標，第2、3批分別於6月中旬、9月中旬公告。另外，指定產業地上權方面，預期今年中會釋出1批供設置長照機構。

李政宗指出，首批國有地地上權將釋出11宗土地，北部標的包含台北市大安區、中山區，以及新北市林口區一共3宗，均為首次列標，使用分區為住宅區。

中部預計將有4宗列標、皆位於台中市，李政宗表示，包含捲土重來的東區千坪商業區土地，以及首次列標的南屯區住宅用地1宗、西屯區乙種工業用地2宗。

李政宗說，南區分署將釋出4宗土地，包含先前未標脫、這次將再次列標的台南市東區2宗商業區土地，均為1800多坪大面積標的物，和首次列標的屏東縣屏東市商業區土地、面積約6215坪，以及澎湖縣馬公市住宅區土地。

李政宗表示，今年首批國有地上權的權利金底價，尚須經審議小組依規定評定後，才會對外公告。

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