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華固首度插旗央北！與譽誠合建千坪基地、投資額39億 最快這時間推出

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

華固首度插旗央北！華固（2548）15日公告，簽訂新北市新店區斯馨段19地號等2筆土地之合建契約書，契約相對人為譽誠興業，該案土地面積約1,513.96坪，地主預計分取56%、華固分取44%，預計參與投資金額約39.52億元。

另外，華固今日同步公告，為因應今年的土地開發計畫，董事會授權董事長於80億元內，全權處理台灣全區土地開發事宜。

華固總經理洪嘉昇指出，此次參與的新店央北合建案位在中山路、央北二路交叉口，現況為停車場，目前案名未定，不過最快預計會在今年第4季推出，產品坪數規劃會在26～46坪左右，以兩房、三房為主。

華固目前在手土地庫存量超過2萬坪，足以夠未來6到8年使用，華固指出，購地策略仍以北部、中部為主，其中有七成個案在台北市，主要因台北市素地稀缺，所以供給受限，需求相對穩定，台中則看好後市。

至於新店央北地區，住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，目前央北住宅案行情幾乎已叩關單價百萬元，「江陵天喆」的13樓戶在去年成交在單坪99萬元，該社區也多有9字頭揭露，另外如「鈞豐御花園」、「鼎實唯我」也都是坐八望九的身價，而整體的央北行情也來到均價每坪8字頭，且開發飽和，房價持穩，新案齊聚加上純住與綠地氛圍，皆為區域利多，不懼景氣起伏。

陳炳辰指出，華固以高價位品牌知名，配合新店門牌推案，其於榮工廠一帶已有明確規劃案，如今再於央北進場，可望成為今年新店區主秀，榮工廠與央北的新案推估都有很大機率看齊三位數水位，地段、品牌有利挑戰房市冷氣團。

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