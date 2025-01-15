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新光三越總經理吳昕陽：不畏出國潮 持續挑戰千億

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
新光三越吳昕陽表示，不畏出國潮，2025年將持續挑戰千億營收。記者侯思蘋/攝影
新光三越吳昕陽表示，不畏出國潮，2025年將持續挑戰千億營收。記者侯思蘋/攝影

新光三越總經理吳昕陽15日表示，去年新光三越總體營業額為956億元，年增1.2%。今年將繼續成長，並持續挑戰1,000億元目標，坐穩百貨營收王寶座。新光三越在拓展上不會停止，會持續強化商品力。他認為去年整體經濟環境受挑戰，有這樣的結果已經很高興，未來會持續提升會員數，達到目標800萬人。

吳昕陽說，2024年營收達956億元，雖然未達去年立下的千億目標，但仍創下新高，持續穩坐單一品牌百貨營收王寶座。其中，台中新光三越營收為258億元，為全台店王，營收第二高的門市落在台南西門店，營收達176億元。其他門市如南西三館、桃站、天母、信義新天地等都有雙位數成長。

吳昕陽指出，去年新光三越主要面臨三大衝擊，第一，整體百貨業受到出國觀光潮影響，民眾在台購物動能降低。第二，面臨缺工問題，目前也正積極透過協會與政府進行協調與尋找解決方案。第三，去年電費兩次調漲，漲幅高達20%，對營運帶來壓力。

談到今年展望，吳昕陽認為，會員數為新光三越的優勢，未來將持續深耕會員經濟，對會員進行分級管理與分眾行銷。吳昕陽指出，去年會員數為406萬人，今年目標提升到450萬人，希望能在不遠的將來使會員數突破800萬人。

新光三越主管指出，去年許多業種如精品、化妝品受觀光出國潮大幅衝擊。為面對挑戰，新光三越將在全台門店持續改裝，此外，瞄準近幾年IP經濟正夯，今年3月「任天堂 Nintendo 專賣店」將於新光三越台北信義新天地 A11 開幕，有望再吸引更多粉絲朝聖，挹注更多消費動能。

在數位布局方面，新光三越的主管表示，去年數位營收成長約10%，今年預計雙位數成長。今年也會強化四大數位渠道，包括電商skm online、熟客系統、skm eats、APP精選。

此外，新光三越今年6月將有生力軍加入，位於台南北區的新光三越「小北門市」將開幕，吳昕陽表示，目前招商已經幾乎完成，細節會在近期公布。吳昕陽表示，有在各地尋覓新的據點，目前不排除任何可能。

面對2025年市場上共有13家商場陸續要開幕，吳昕陽指出，新光三越會打造可被信賴的生態圈，組成包含顧客、員工、廠商等，他認為，零售業應認真思考資訊安全、勞工安全、環境公共安全到食品安全等議題。

新光三越

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