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華航與企業工會簽署團體協約 勞資穩定和諧再創共好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航與企業工會舉行團體協約簽約儀式，董事長謝世謙(前排中)與企業工會理事長劉惠宗(前排右五)代表簽署，總經理高星潢(前排右二)、交通部次長林國顯(前排左四)、航政司司長韓振華(前排左二)、勞動部次長李健鴻(前排右四)、專委許根魁(前排右三)、桃園市長張善政(前排左五)、民航局局長何淑萍(前排左三)及桃市府勞動局局長李賢祥(前排左一)與會，勞方代表共同見證。圖／華航提供
華航與企業工會舉行團體協約簽約儀式，董事長謝世謙(前排中)與企業工會理事長劉惠宗(前排右五)代表簽署，總經理高星潢(前排右二)、交通部次長林國顯(前排左四)、航政司司長韓振華(前排左二)、勞動部次長李健鴻(前排右四)、專委許根魁(前排右三)、桃園市長張善政(前排左五)、民航局局長何淑萍(前排左三)及桃市府勞動局局長李賢祥(前排左一)與會，勞方代表共同見證。圖／華航提供

華航（2610）15日與中華航空企業工會簽訂團體協約，於華航園區舉行簽約儀式，由華航董事長謝世謙、華航企業工會理事長劉惠宗代表勞資雙方完成簽署，交通部次長林國顯、勞動部次長李健鴻、桃園市長張善政、民航局局長何淑萍及桃園市政府勞動局局長李賢祥等貴賓與會見證。本次為華航勞資第七次簽署團體協約，展現勞資關係穩定和諧，攜手再創榮景。

華航與華航企業工會於 2002 年首次簽訂團體協約，先後於 2005、2009、2012、2015 及 2021 年完成 5 次續約協商。此次團協簽訂協商會議於 2024 年召開，依據既有版本進行討論，歷經充分溝通與協商，旋即達成共識，與時俱進調整部分勞動條件與優化福利，如：調高三節獎金、伙食津貼等，以更符合實際需求與現況。雙方秉持照顧員工及會員的初衷，釋出最大誠意，齊心戮力追求全員共好，落實永續經營目標。

華航董事長謝世謙致詞時感謝華航企業工會對公司政策的支持，2024 年營運始攀上高峰；企業工會多年來協助會員爭取更好的勞動條件及福利，與公司維持互信基礎，雙方持續鞏固良好的關係，共同努力臻善團體協約，朝勞資和諧穩健發展邁進。華航企業工會理事長劉惠宗肯定謝董事長帶領團隊及員工全力以赴，華航不僅挺過疫情衝擊，疫後營運更逆勢高飛，迎來史上最佳表現，企業工會與事業單位合作無間，凝聚一心克服種種挑戰，共創佳績。

員工是華航最重要的資產，致力多元發展，打造幸福職場環境，2024 年穩居人力銀行票選前十大夢幻企業，連兩年摘下「幸福企業金獎」肯定，同時蟬連兩屆「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，持續邁向「創新、突破、即戰力」的新氣象。

華航與企業工會舉行團體協約簽約儀式，董事長謝世謙(中)與企業工會理事長劉惠宗(右二)代表簽署，交通部次長林國顯(左一)、勞動部次長李健鴻(右一)及桃園市長張善政(左二)蒞臨見證。圖／華航提供
華航與企業工會舉行團體協約簽約儀式，董事長謝世謙(中)與企業工會理事長劉惠宗(右二)代表簽署，交通部次長林國顯(左一)、勞動部次長李健鴻(右一)及桃園市長張善政(左二)蒞臨見證。圖／華航提供
華航與企業工會簽訂團體協約，董事長謝世謙(左)與企業工會理事長劉惠宗(右)代表勞資雙方簽署。圖／華航提供
華航與企業工會簽訂團體協約，董事長謝世謙(左)與企業工會理事長劉惠宗(右)代表勞資雙方簽署。圖／華航提供

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