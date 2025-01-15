先進 AI 與低碳研發聯盟成形 國產建材集團厚實營運優勢

全球AI加上低碳浪潮，讓全台科技大建設與研發投資持續不斷，國產建材實業集團掌握科技擴廠帶動的大建設商機，去年國內本業繼續蟬聯史上最高營收、累計前3季每股純益3.09元也是史上最高，寫下「史上雙高」的好成績，展望今年，將聚焦AI智慧工廠、低碳永續及落實國家級TAF實驗室認證，攜手國內半導體龍頭等科技公司推動碳封存計畫，開發碳礦化混凝土技術，為低碳永續注入新動能。

國產建材（2504）實業集團近年積極全方位布局碳競爭策略，同時也往優質的全建材集團邁進，投入與時俱進的ESG與先進研發。過去一年國產建材實業集團率先混凝土產業，積極布局低碳藍圖，創新研發16款低碳混凝土，通過ISO 14067國際碳足跡查證，減碳幅度高達50%。

國產建材實業董事長徐蘭英表示，過去的一年榮獲「幸福企業金獎」、傳產營運績效100強、市值成長顯著、積極推動「一米一愛心」等ESG進程。隨著全球淨零碳排已成為不可逆轉的趨勢，將低碳進程深植在固有的創新DNA中，用客戶導向思維去推動所有計畫，近年有16款混凝土產品取得國際標準ISO14067碳足跡認證，其中8款常規產品取得環境部碳標籤、7款更率先獲得內政部的低碳循環建材認定證書，不僅是目前全台同業中取得數量最多的廠商，同時還制定「碳競爭優勢策略」，碳競爭力與全球接軌，為未來奠定堅實基礎。

徐蘭英指出，過去幾年在臺北港建立國家級TAF認證實驗室，並成立南部TAF實驗室、廠區也導入先進的AI解決方案，為目前低碳產品策略「精緻砂石、精緻粉體」，構築最厚實的引擎基礎，整合過去投資的大溯源管理系統，更穩更快地往全台建築結構安全的願景邁進，確保在市場中穩健領先。

徐蘭英說，近期更進一步與知名科技大廠合作推動碳封存計畫，以該大廠新成立的零廢示範場域，透過薄膜碳捕捉技術，將垃圾焚化爐捕捉的高濃度CO2，以壓槽車運送到國產建材預拌廠，注入到混凝土中，製成碳礦化混凝土。同時，國產建材也將預拌廠的回收水，與這家科技大廠捕捉的CO2結合，變成奈米級碳酸鈣溶液，作為混凝土的拌和水，達到碳封存的效果、日後按計畫程序申請碳權與碳交易。

展望未來一年，徐蘭英強調，隨著大都更時代的房建需求、AI科技廠房擴建，及即將到來的碳稅徵收與綠色通膨，國產建材集團今年將持續相關先進研發進程，從AI智慧工廠、低碳永續產品研發與落實TAF實驗認證等三大方向，全面落實低碳藍圖，這些領先同業的低碳與先進研發投入，將成為未來維持市場優勢、年年繼續創下「史上雙高」好成績的關鍵。