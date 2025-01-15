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商億砸最高22.9億買庫藏股 擬買回3,000張轉讓員工

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

商億-KY（8482）15日公告決議買回庫藏股，以總金額22.9億元為上限，預計買回3,000張，買回區間價格為80~120元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

商億-KY公告，為轉讓股份予員工將買回公司股份，預計實施庫藏股買回，預定買回期間自1月16日至3月15日，預定買回股份占公司已發行股份總數2.79%，買回方式為自集中交易市場買回。商億-KY今日股價上漲，收盤價93.4元、上漲3.8元、漲幅4.24%。

商億-KY表示，今年公司迎來四大成長動能，包含主要客戶庫存調整完成、新品牌客戶加入、啟動產品價格調漲，以及美國準總統川普即將上任帶來的優勢，在內外環境助力下，將走出營運谷底邁向黃金時代。

商億主要客戶都來自美國市場，隨著川普將於2025年1月20日正式就職，預期將針對關稅調漲及管控非法移民等政策重點著墨，商億不僅因兩大政策引爆商億成長動能，也將在稼動率及毛利率雙雙提升、結合合約訂單高能見度及新品牌客戶助益等多重引領下，公司展望樂觀。

家具製造業為勞力密集產業，預料川普上任後會有更嚴格的非法移民政策，此舉可能對美國本土家具製造業帶來衝擊並加速產業外移。越南、中國、加拿大、墨西哥為家具產業輸美前四大的進口國，隨著美中關係持續緊張且川普日前預告將額外加徵高額關稅，進一步縮減客戶利潤等諸多不確定因素，迫使美國客戶紛紛積極轉單。而商億早在2019年於柬埔寨策略性設立第二個生產基地，成為川普關稅效應下的受惠者。

商億-KY董事長謝智通表示，目前美國現有客戶積極追加訂單，部分客戶也主動表示願意加價以鎖定產能，柬埔寨廠區的優勢在於面積約為中國廠的一倍、勞力成本低、運輸成本低，在持續擴大產能新客戶也積極訪視柬埔寨廠並表示強烈下單意願，公司樂觀看待2025年營收將有雙位數成長，且在客戶主動加價效應下，毛利率也可望進一步上調，帶動整體獲利躍升。

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