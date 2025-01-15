友華以2.7億元向諦醫生技取得 ADC 新藥 TE-1146區域授權

由抗體之父張子文所創辦的諦醫生技15日宣布，該公司發展治療多發性骨髓瘤的抗體藥物複合物（ADC）新藥TE-1146，已在今年初將台灣及東南亞市場授權給友華生技（4120），授權金2.7億元將在今年分兩次入帳。諦醫生技的母公司-免疫諦醫（T-E Pharma Holding ）也將在國內啟動掛牌申請，目標明年進入資本市場。

此外，免疫諦醫的另一家子公司免疫功坊，目前發展的兩項新藥，治療肢端肥大症與神經內分泌腫瘤症狀的TE-8214將在今年下半年啟動臨床二期試驗申請，另一項超長效型GLP-1（類升糖素胜肽-1）受體促效劑TE-8105，目前正在進行過重或肥胖患者的臨床一／二a試驗，目標今年10月可完成試驗。

友華生技執行長蔡孟霖表示，友華正在布局ADC藥物市場，已自國外引進一項藥物至國內醫療院所，友華今年1月6日曾公告，自諦醫生技取得TE-1146目前仍在動物試驗階段，友華取得區域授權的市場，包括台灣、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、汶萊、寮國、緬甸、柬埔寨、澳洲及紐西蘭。

至於免疫功坊發展的兩項進度超前的新藥，超長效奧曲肽TE-8214目前正在澳洲進行一期臨床試驗，該試驗分為四個試驗劑量組別，每組收案八人，去年底已完成32人最後收案，預計今年4月完成一期臨床，今年下半年申請二期臨床；另一項超長效型GLP-1受體促效劑TE-8105主要訴求為減重，原本去年起啟動臨床一期試驗，後來經澳洲倫委會核准改為直接進行臨床一／二a試驗，預計今年10月可完成試驗。

免疫功坊指出，TE-8105在自發性第二型糖尿病小鼠內，以四天一針的頻率施打，具有比已上市的藥品Semaglutide更優異的控制血糖療效，且 TE-8105對於高熱量食物引發肥胖的小鼠，其控制體重的療效明顯優於Semaglutide，且TE-8105僅需兩周打一次，相較之下市面上的藥物為一周打一次。

免疫功坊的TE-8214和TE-8105有潛力為患者帶來全新的治療選擇，並期望達成更優異的療效與更少的副作用。免疫功坊透過特有的脂肪酸束技術，致力於開發創新的超長效型胜肽藥物，以滿足全球未達成的醫療需求，並期待這兩項新藥能早日上市，幫助更多患者。