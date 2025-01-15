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航空業缺機又缺人 虎航加發春節勞動節禮金留才

中央社／ 台北15日電

台灣虎航發出航空業史上最高年終獎金，每名員工平均可領12.8個月。董事長陳漢銘今天加碼宣布，今年將首度發放春節禮金新台幣1萬元，且今年起提高職福會補助比例與金額，未來每年5月1日勞動節將加發禮金3000元。

陳漢銘出席媒體交流會表示，目前航空業缺機又缺人，對於航機的使用都格外珍惜，人力也是虎航非常重視的資產。今年虎航將邁入開航第11週年，很多員工跟公司一起走過，希望好的人才能夠持續留在虎航。

談到市場上機票價格居高不下，陳漢銘說，票價會隨著市場供需而自然波動，且航空公司成本年年上漲，也反映在票價上。以目前旅遊需求來看，東北亞的日本和韓國需求還是非常暢旺，近期票價下跌空間不大。

他強調，虎航是台灣唯一的低成本航空公司，各方面都還有空間展現創意，將持續提升旅客黏著度，商務團隊計劃提升載客率、優化航線及擴大航網，創造更好的營收。

針對中長程和轉機規劃，陳漢銘表示，東南亞旅客在疫情後出國旅遊，有些會經過台灣，再到日本或韓國。虎航在東北亞擁有綿密航點的優勢，將持續布局東南亞，希望把台灣打造成亞洲旅運中心。

台灣虎航今天宣布將推出一系列新產品與服務，包括導入人工智慧（AI）推薦的全新官網功能、與台灣名店合作的全新機上餐等。

台灣虎航商務長兼發言人許致遠說，虎航目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，去年邀請日本女星內田理央擔任日本品牌大使，大幅提升日籍旅客好感度和搭乘人數，日籍會員數已達10萬人，虎航也決定邀請內田理央續任今年度的日本品牌大使。

許致遠提到，虎航在日本已有20個航點，會持續開發日本航線，例如在北海道已經有旭川、札幌、函館航點，預計新增帶廣；在日本中部地區會增加鳥取，神戶航點也正在等待日方核准。

台灣虎航 日本 票價

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