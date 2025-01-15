億豐斥資40億元啟動越南建廠計畫 拚2026上半年投產
窗簾大廠億豐今天公告，董事會通過投資越南子公司Norman Vietnam，金額上限1.24億美元（約新台幣40.9億元），正式啟動越南建廠計畫。
億豐表示，越南廠今年會開始建廠，目標2026年上半年完工投產，主要生產客製化窗簾，初期產能規劃將布建約1000名員工，資金來源為自有資金。
億豐目前主要生產基地遍布中國廣東、山東，以及柬埔寨、美國達拉斯、墨西哥，此次啟動越南新廠計畫，希望進一步擴大集團生產基地。除了越南廠啟動，億豐也持續投入墨西哥2期廠區擴建，為今、明年主要成長動能來源。
億豐2024年全年營收新台幣295.35億元，年增9.74%，創歷史新高，也擺脫前兩年的營收下滑；前3季稅後純益49.68億元，年增22.2%，創歷史同期新高，累積前3季每股純益達16.96元。
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