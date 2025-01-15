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寶齡富錦呼吸道三合一抗原快速檢驗試劑 獲醫材上市許可

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

寶齡富錦（1760）15日宣布，其創新診斷產品「飛確呼吸道三合一流感 AB型&新冠病毒抗原快速檢驗試劑」，已正式取得衛福部醫療器材許可證。透過三合一檢驗試劑，能夠快速、準確地檢測流感A型、B型及新冠病毒，為醫療院所提供便捷、高效的診斷工具。

寶齡富錦表示，目前正值流感疫情高峰，市場對快速檢測產品的需求激增。寶齡富錦指出，三合一檢驗試劑能進一步強化公司既有的產品線，有望為創新診斷部門帶來雙位數的營收成長。另外，公司表示，飛確系列檢驗試劑產品因其高準確性與便捷性，已獲得國內醫療院所的高度接受與認可。

除了滿足國內市場需求外，寶齡富錦今年也計劃將檢驗試劑產品拓展至海外市場，帶來額外業績貢獻。海外市場布局將進一步提升寶齡富錦在全球診斷產品領域的影響力。

寶齡富錦表示，致力於提供高品質、創新性的醫療解決方案，未來將持續推動診斷技術的進步，並為全球公共衛生作出貢獻。

寶齡富錦 流感 疫情

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