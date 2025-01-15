維新醫療社團法人附設台中建國社區復健中心 舉辦尾牙宴
年關將近，每逢佳節倍思親，也是家人團圓的好日子，位於烏日區的維新醫療社團法人附設台中建國社區復健中心，舉行尾牙宴，學員與家屬、工作人員共約60人參加，在病情獲得改善之後，教導學員參與投入社區工作，恢復原本的職業功能，該中心實務上獲得很大成就。
維新醫療社團法人董事長許景琦表示，過年氣氛到處都非常熱鬧，目前學員情緒穩定進步，會陸續辦理各機構的尾牙宴，加入整個熱鬧的氛圍。
如果住民、病患留在醫院過年，維新醫療社團法人將在院內辦理廠商團圓飯伙食，讓住民、病患們平平安安快快樂樂地過好年。
許景琦表示，維新醫療社團法人2024年之後，法人各機構營運穩健，醫院對所持有的資源充分運用；所以維新還是會秉持創院時的初衷，濟世救人，他仍將踐行精神科學中生物心理社會層面的理念，做好服務病患，提高專業醫療品質的工作。
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