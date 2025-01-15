連鎖都更最後一塊拼圖 「信義兒福A2」今簽約

國家住宅與都市更新中心15日與遠雄建設簽訂「信義兒福A2基地公辦都更案」開發協議，標榜著信義兒福六塊基地連鎖式都更計畫順利完成，將為信義區帶來兩棟新建住宅大樓，並以「樹合院」為設計理念，創造多元共融的居住環境，預計總投資金額為28.19億元，並預計於2032年完工。

「信義兒福A2基地公辦都更案」不僅是該計畫的最終一塊拼圖，也是台北市都市再生的重要里程碑，內政部長劉世芳親自見證簽約，住都中心董事長花敬群與遠雄建設（5522）總經理王耀堂共同完成簽約儀式。

「信義兒福A2」基地位於台北市信義區市民大道六段與基隆路一段交界，周圍交通便捷，距離松山火車站僅約750公尺，並鄰近饒河街及松山商圈，周邊生活機能完善。

該基地占地約3,397平方公尺，規劃興建一棟20層高及一棟14層高的住宅大樓，建築結構以鋼骨鋼筋混凝土（SRC）為主，並將設有商店、庇護工場、社會住宅與一般住宅，設計不僅注重居住品質，也將創建豐富的開放空間，促進社區交流與休憩。

此外，該計畫積極響應2030淨零碳排政策，並以「黃金級綠建築」及「黃金級智慧建築」標準規劃，預計將獲得新建住宅能效1+級、耐震標章以及無障礙環境第二級認證，遠雄建設亦與成功大學合作，開展營建廢棄物循環再生的創新研究，減少資源浪費，實現低碳永續建設。

住都中心董事長花敬群表示，此次簽約標誌著信義兒福六塊基地都更計畫的圓滿完成，也是住都中心自成立以來的重要成就之一，這些基地的規劃不僅聚焦於提升居住品質，更強調公益與地區發展，特別是為社會弱勢群體提供居住保障，也會在此試辦全台第一公辦都更「使用權社宅」，提供更多元的居住選擇。

劉世芳致詞中也說，在台北市要找到那麼漂亮的土地不容易，這一案還會取得黃金級綠建築、智慧建築，與賴清德總統推動的健康台灣政策相呼應，政府推動社會住宅與公辦都更都注重公益性，除了照顧經濟弱勢的年輕人，還要支持核心家庭，讓全齡共享更好的居住環境。

「信義兒福公辦都更案」運用「連鎖式都更」、「幼兒園先建後拆」與社區建立共識，劃分為5個招商案分期分區推動，歷時六年半，全數成功整合並與出資團隊完成簽約，總投資金額達189億元，總更新面積達2.83公頃，相當於2.2個台北大巨蛋主球場。