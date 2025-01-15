點廢成金！畜試所把雞糞變3億產值 尿液「黃金變綠金」

畜牧場被視為鄰避設施常遭遇抗爭，農業部畜產試驗所「農業廢棄物循環利用計畫」成果豐碩，將畜牧廢水變為沼液回灌農作物，「黃金變綠金」解決全台7分之1畜牧廢水；生雞糞變成造粒肥料，一年可增加3億產值；而鳳梨、檸檬果皮等農廢開發為替代性飼糧，一年可減少向國外購買乾草芻料2.3億元，提高國產芻料自給率達4%。

畜試所「點廢成金，讓鄰避變共融」專案團隊榮獲為民服務的最高獎章「第7屆政府服務獎」，透過有效處理農業廢棄物，將畜牧業廢棄物轉化為資源：，如雞、鴨、豬等動物的排泄物轉化為沼渣沼液和飼料，回歸農田作為肥料，形成循環，減少汙染。

「黃金變綠金」項目，畜牧糞尿廢水截至2023年，有3522場通過資源化利用審查，包含2080場沼液施用、215場再利用、1227場植物澆灌，全部核准灌量達1145萬公噸，佔全台畜牧廢水的7分之1。將畜牧業廢棄物轉化為沼渣沼液，回歸農田作為肥料，減少汙染並降低成本。

「化腐朽為神奇」，改進生雞糞處理模式，快速變成造粒肥料，減少臭味，全台100萬公噸生雞糞，可創造3億元產值；「剩餘變豐腴」，鳳梨、檸檬果皮、香蕉莖等原本要丟棄的農副產物，開發為畜牧替代飼糧混合成飼料，台灣每年需花20億向國外進口乾草，農副芻料可節省外匯支出 2.3 億元，並提升國產芻料自給率4%。

畜試所表示， 該計畫有效解決畜牧業帶來的環境問題，提升產業形象，過去，畜牧場常被視為鄰避設施，但該計畫的優質成果，成功將畜牧業轉變為共融、優質的產業，不再是令人嫌惡的鄰避設施。

飼料作物組長林正斌分享「點廢成金讓鄰避變共融」專案團隊榮獲「第7屆政府服務獎」，從農業部初審評比就以「特優」代表農業部參加國家發展委員會主辦的全國性評比，再從全國100餘組報名，只有28組入圍的激烈競爭中

脫穎而出，成為「社會創新共融組」17個獲獎團隊中的一員，也是全國唯一研究單位及農業部所屬唯一的獲獎單位。

另外北區分所主 凃柏安介紹以「畜牧氣候變遷調適行動」，在300多家參賽單位中脫穎而出，榮獲「2024亞太暨台灣永續行動獎-金級獎」。北區分所研究團隊針對氣候變遷影響，運用天氣預測模型與大數據分析，評估乳牛在未來氣候情境下的泌乳量損失，並結合GIS技術視覺化呈現，全方位提升畜牧調適能力。透過技術移轉與產業輔導，顯著提高畜牧生產效率，降低成本與損失。