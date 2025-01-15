北市稀有招商案曝光 鄰近國父紀念館、大巨蛋、台北101

台北市財政局上午公布「信義區逸仙段」一處國有地地上權案招商案，設定年期70年，地點鄰近國父紀念館、大巨蛋，台北101，並有雙捷運站，是北市目前少見區位極佳的招商案。土地面積約300坪，預估可蓋11至15樓，適合可規畫辦公空間、住宿、餐飲零售業，權利金底價6億6110萬元，2月11日將辦招商說明會，3月31日投標截止。

信義區逸仙段三小段14-5、116地號國有土地設定地上權案，土地是國防部政戰局所有，委託北市財政局招商，容積率和建蔽率分別為400%、50%，土地使用分區第四之一種住宅區(特)今年公告地價2億7275萬餘元、公告現值10億7557萬餘元，目前是作臨時平面停車場使用。

北市財政局長胡曉嵐指出，該地上權案基地區位絕佳，預估可蓋11至15樓，位於國父紀念館南側，景觀視野佳，可看到國父紀念館和大巨蛋，面仁愛路四段60米道路，共3面臨路，距離捷運國父紀念館約450公尺，距離捷運市政府站約650公尺。

胡曉嵐表示，生活機能部分，主要是信義商圈，鄰近光復國小、光復市場，公共設施為中山公園、台北市市民廣場，醫療設施為國泰綜合醫院，可說是仁愛路上稀有精華公有土地。

財政局指出，未來將採資格、價格二階段開標，設定地上權年期70年，履約保證金3000萬元，投標人財務資格資本額不得低於6000萬元；權利金底價6億6110萬元，分4期繳付，簽約後3年內繳清，土地申報地價年息3.5%計算，含固定2.5%、變動1%，首年地租為954萬6384元。

財政局表示，此本案今天正式公告招商。有投標意願之廠商可洽台北市政府工務局購買招標文件。由民間投資人依都市計畫相關規定投資、興建及營運，適合多元業別規畫，若當辦公使用，可做為一般辦公，企業總部做整棟單一企業使用，視情況得出租使用。

另外，因鄰近大巨蛋，觀光、商務等需求量能高，可提供長期或短期住宿，低樓層可規畫生活支援服務，如一般零售業、餐飲業、零售業、健身服務業等，也可做醫療保健服務業、教育設施等。

財政局也強調，此案開發潛力有4大優勢，因鄰近台北101、台北世界貿易中心等重要商業中心，未來信義計畫區大型、國際企業持續進駐；鄰近信義商圈、台北101、松菸、國父紀念館、台北大巨蛋等重要景點周邊生活機能完善。