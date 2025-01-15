中央打房台南建物移轉量縮 東區、南科區最勇季增率大增

台南市地政局今公布去年不動產交易市場第4季最新買賣移轉數據，土地交易量1萬2998筆，較第3季的1萬4102筆減少7.83%，與2023年第4季1萬3121筆相比，年減0.94%，顯示土地交易移轉量呈現緩跌趨勢。

建物買賣交易量方面，本季共6223棟，較上季的7025棟下降11.42%，與2023年第4季的8300棟相較，年減幅25.02%，建物交易量明顯下滑，顯示信用管制政策效應發酵。

地政局指出，各行政區統計，東區的交易量表現最亮眼，建物移轉量達978棟，季增率高達70.98%，年增率95.21%，成為本季交易最活躍的區域。其次是南科區域，本季建物移轉量為652棟，其中善化區以394棟的交易量占整個南科區域六成。

南科區域的整體交易量呈現升溫跡象，季增率為15.19%，但與2023年同期相比仍顯著下跌，跌幅34.73%。此外，本季建物第一次移轉量3057棟，較前季的2817棟成長8.52%，且全市新屋移轉占比，達到了全年度最高的49.12%，其中東區、善化、安定、歸仁、仁德、麻豆及關廟等區域，新屋移轉占比均超過60%，顯示新屋市場因完工交屋潮，過去預售階段累積的交易量，使市場仍維持一定的支撐。但因過去5年每年上萬戶的建照陸續完工，供給爆量，須持續觀察新屋市場的餘屋去化交易情形。

市長黃偉哲表示，房市在政策調控與經濟環境的影響下，展現了多樣化的變化，特別是在央行第七波選擇性信用管制的影響下，市場投機行為有所降溫，市場氛圍逐漸轉向理性審慎投資與剛性自住需求。