無懼出國潮 新光三越今年業績挑戰千億里程碑

無懼民眾出國潮、缺工、電價上漲等因素衝擊，百貨龍頭新光三越去年繳出亮麗成績單，新光三越台中中港店持續蟬聯全台百貨店王，單店業績達到258.3億元。新光三越總經理吳昕陽今日表示，全年業績達到956億元，年增1.2%，但還未達到理想目標，今年仍持續往1000億元目標推進。

吳昕陽表示，雖然大環境有種種因素，但今年有共13個商場會陸續加入營運，面對挑戰，新光三越過去幾年花了很多心思打造包含客人、員工、廠商在內的零售信賴生態圈，數位方面也持續優化，會員人數去年達到406萬人，目標會達到700~800萬人，且時間不會太遠。

2024年有很多挑戰，而出國、缺工等因素會持續，吳昕陽表示，出國對百貨的影響會有一個平衡點，包括匯率、日本商品的價格都在調整。此外，台灣民眾的儲蓄率相當高，代表台灣人是有財富，只需要激發購買力，對新光三越來說，今年重要的課題是「怎麼對客人好一點」，包括商品面、服務面等。

今年包括三井南港Lalaport、大巨蛋商場、漢神台中洲際等商場要加入百貨戰場，吳昕陽也說，新光三越的南山廣場新商場命名為台南小北門店，也會在今年營運，招商已經幾乎完成，近期就會公布細節。

吳昕陽表示，去年對台灣最大的激勵，就是奧運、世界棒球冠軍，而奧運的口號是「higher、faster、stronger、」，更要「together」這是新光三越想做的，希望透過新光三越平台，讓廠商、員工、合作夥伴都共同獲益。